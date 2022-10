Sürgősen, de okosan

Nincsenek felesleges utak, így a leghamarabb jó kezekbe kerülünk – írják a Sürgősségi.info internetes oldalon, ahol – adataink megadása után – egyből a megfelelő kórházba vagy ügyeletre tudunk menni.

A portál célja, hogy mihamarabb hozzájussunk azokhoz az egészségügyi ellátásokhoz, amelyekre szükségünk van.

A Sürgősségi.info a Gyermeksos.hu gyerekügyelet-kereső „nagy testvére”, amely szoros együttműködésben áll az Országos Mentőszolgálattal, hogy mindig naprakész, a legmagasabb szakmai standardoknak megfelelő információkat kaphassanak az oldalra látogatók.

Hasznos hallgatnivaló lehet a Sürgősségi.info podcastsorozata is, amelynek hitelességét az adja, hogy szakemberek mondják el a hivatalos eljárás menetrendjét és javaslataikat.

A podcastbeszélgetések során kapott információk azért is hatékonyak, mert amennyiben ezek figyelembevételével keressük fel a sürgősségi ügyeletet, javíthatjuk az egészségügyi rendszer működését, hatékonyságát is.

Hiszünk abban, hogy a magyar egészségügyben dolgozók mindennap maximális teljesítményt nyújtanak azért, hogy te gyógyultan távozhass a kórházból a kezelés végeztével. Ugyanakkor sokan fordulnak az ügyeletes ellátókhoz akkor is, amikor panaszuk nem igényelne azonnali orvosi beavatkozást

– olvasható a portálon. Mint írják, a traumatológián jellemzően nem végeznek tíz perc alatt, kétségbe esni azonban semmiképp sem érdemes.

Az ellátást egy nemzetközi osztályozás alapján rangsorolják, mely szerint kritikus helyzetben azonnal, életveszélyes állapotú betegnél 15 percen belül, sürgős esetben harminc percen belül, sürgető esetben hatvan percen belül, halasztható esetben 120 percen belül kell megkezdeni. Ennek ismeretében nyugodtak lehetünk, ha megváratnak minket, mert az azt jelenti, nincs nagy baj

– részletezik, kiemelve, hogy sokat javíthatunk viszont azon, hogy ne terheljük feleslegesen az egészségügyi ellátást: kisebb fokú égési sérülésekkel fordulhatunk a gyógyszertárhoz is, ott ugyanis nem bolti eladók, hanem képzett egészségügyi szakemberek szolgálnak ki bennünket, így nemcsak gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatást kérhetünk, de meg is tudnak tanítani a seb ellátására, kötözésére. A weboldalon található gyógyszertárkereső segítségével pedig megtaláljuk a hozzánk legközelebb eső, nyitva lévő patikát is.