A baloldali sajtóban napi rutin az álhírgyártás

A kapcsolódó cikk bevezetőjében pedig azt állították, „egyértelmű bizonyíték került elő arról, hogy szavazatvásárlás történt a bajai időközi választáson”. A videóról már aznap este kiderült, hogy hamis, amit aztán a rendőrség is megerősített néhány napon belül.

Azonosították a felvétel szereplőit, ami során Körös Gusztáv került képbe az ügy központi figurájaként. A jelenleg börtönbüntetését töltő Körös akkoriban a DK tagja volt.

A 2018-as választás előtt is álhírekkel segítette a baloldal kampányát a baráti sajtójuk, amikor is egy vidéki lap alaptalan spekulációját futtatták át a balos média nagy részén. Mások mellett az Index.hu, a HVG, a 444.hu, a 24.hu, valamint a 168 Óra is átvette a nyíltan balliberális Szabad Pécs 2018 elején közölt rosszindulatú fejtegetését arról, hogy amennyiben a Fidesz ismét kétharmaddal nyeri a választásokat, akkor megszünteti a főpolgármester-választást, s szinte teljesen felszámolná az önkormányzati rendszert az országban.

Jokerként használták a nácizmus-kártyát

A baloldali sajtó előszeretettel állítja be a Fideszt szélsőjobboldali pártnak, amivel párhuzamosan a Magyarországon tapasztalható rasszizmust a valósnál súlyosabb problémaként tüntetik fel. A lejáratáshoz időnként álhíreket is kreálnak, ahogy az például az úgynevezett Mortimer-ügyben történt. Bár kiderült, a Patai József nevű cigány tinédzsert egy másik roma származású fiatal szúrta le, a balliberális lapok mégis rasszista indíttatású támadásról írtak, amiért a Fideszt is hibáztatták.

A Népszava például az ügy kapcsán arról értekezett, hogy a Fidesztől nem állnak távol a szélsőjobboldali eszmék, valamint, hogy a nácizmus továbbra is jelen van Magyarországon. Az akkor a liberális holdudvarhoz tartozó Magyar Hírlap publicistája pedig a katolikus egyház vezetőin kérte számon, hogy nem jelentek meg a gyilkosság okán szervezett antirasszista tüntetésen.

A baloldali ideológiai keretben mozgó kereskedelmi televíziók is kivették a részüket az álhírgyártásból. A RTL Klub 2012-ben egy rasszista támadásról közölt riportot, amelyben azt állították, hogy egy hetven év körüli idős férfit vertek meg zsidó származása miatt a belvárosban.

Ám kiderült, hogy az áldozatként bemutatott személyt csak illusztrációként használták a felvételeken, ráadásul az eset jóval korábban, a hamisított riport készítése előtt mintegy másfél hónappal történhetett.

A felvételen megszólaltatott főrabbi, Fröhclich Róbert is felháborodott, hogy a támadással kapcsolatban az RTL Klubnak tett kijlenetéseit hamis, megtévesztő kontextusban helyezték el. A fiaskó miatt a csatorna hírigazgatója is mentegetőzni kényszerült, a hamisításért közvetlenül felelős riportert pedig elbocsátották.

Emlékezetes a tulajdonosváltás előtti Tv2 hírhamisítási botránya is. Az előző évtized elején a csatorna nemlétező kukoricatolvajok tettenéréséről készített hamisított riportot.

A Tv2 vezetése először azt állította, hogy az anyagban ugyancsak szereplő sajónémeti mezőőr kért meg embereket arra, hogy a játsszák el a jelenetet, ám később beismerték, hogy a saját riporterük tett így. Ezzel komoly erkölcsi kárt okoztak a tolvajnak beállított embereknek, mivel az ismerőseik később megkérdőjelezték a szavahihetőségüket. A riportot forgató Barczai Gabriellát később elküldték a csatornától.

Orbán Viktort is megpróbálták lejáratni

Az Orbán Viktort napi rendszerességgel, személyeskedve támadó baloldali média egy alkalommal hamis kontextusba állított fotóval is igyekezett hitelteleníteni a Fidesz elnökét.

A 168 Óra a 2006-os választás előtt közölt egy olyan fényképet az akkor ellenzékben lévő Orbánról, amelyen a Fekete Sereg vezére, a később elítélt Magyar Róbert mellett állt. A képhez készített cikkben azt állították, hogy a szerkesztőség egy névtelen borítékban kapta meg a fotókat a 90-es évek végi robbantásos merényletekről szóló korábbi újságcikkekkel együtt.

A szerző felsorolta a Magyar Róbert által elkövetett bűncselekményeket, és arra utalt, hogy nem véletlenül pózolt Orbán Viktorral. Nagy port kavart, amikor kiderült, hogy a képet a rendőrség szivárogtathatta ki. Ugyanis Magyar elmondása szerint a 2004-ben, egy éttermi rendezvényen készült fotó egy korábbi házkutatás során a hatóságok birtokába került.

Magyar azt is felidézte, hogy a nyomozók hosszasan kérdezgették az Orbán Viktorhoz fűződő viszonyáról, s a kért kompromittáló információkért cserébe segítséget ígértek neki az éppen zajló büntetőügyében.

A durván személyeskedő, gyalázkodó jellegű lejárató anyagok sem állnak távol a baloldali sajtótól. A Blikket például helyreigazításra kötelezte a bíróság, amiért a lap azt állította egy 2002-es cikkében, hogy Kósa Lajost, Debrecen fideszes polgármesterét az autójában tetten érték egy prostituálttal. A Blikk azt is valótlanul állította, hogy közszeméremsértés miatt feljelentés érkezett a hatóságokhoz Kósa ellen az állítólagos incidens után.

Soros blogja is a hamisításban jeleskedett

Kövér Lászlót, az Országgyűlés jelenlegi elnökét ugyancsak rendszeresen próbálja lejáratni a baloldali sajtó. Az egyik ilyen ügy miatt az év elején helyreigazítást volt kénytelen közölni a 444.hu, amiért a „Harrach Péter igazsága” című írás szerzője hamisan állította, hogy „Veress László, az Országgyűlés elnökének titkárságvezetője 300 millió forintot lopott el a határon túli magyar tehetségeknek járó pénzből”.

A portál ugyancsak minden alapot nélkülözve írta, hogy a Kövér László „tudott az ügyről”, és arra is célozgattak, hogy a házelnök vesztegetési pénzt kaphatott azért, hogy mindezt elnézze.

A Soros blogjaként emlegetett portál egy másik propagandistáját, Halász Júliát pedig rágalmazásért meszelte el a bíróság néhány éve, miután a médiamunkás valótlanul vádolta meg Szabó László XI. kerületi fideszes önkormányzati képviselőt a 2018-as választási kampányban. Halász azt állította, hogy egy újbudai rendezvényen Szabó László elvette a telefonját, s lökdöste, majd a karjánál fogva lerángatta őt az emeletről, s hogy hiába kiáltott hangosan segítségért, a folyosón állók közül is többen rátámadtak.

Később a rendezvényen készült felvételek is arról tanúskodtak, hogy ebből semmi nem igaz, ám addigra a baloldali sajtó nagy része már átvette a rágalmakat.

A hamisítási módszerek terén széles repertoárral rendelkező 444.hu egy másik alkalommal már jóval azelőtt készítette el az „ítéletet” Novák Katalin egyik beszédéről, hogy az akkor államtitkárként tevékenykedő politikus elmondta volna azt.

Ugyanis amikor a portál közzétette a Novák Katalin migránsozása még az olasz keresztény-konzervatívoknak is sok című cikket, az akkor államtitkárként tevékenykedő politikus még színpadra sem lépett. A balliberális híroldal a lebukás után sem ismerte be a hírhamisítást, hanem egy hibára hivatkozva próbálták megmagyarázni, hogy jó előre, Novák beszédének ismerete nélkül készítették el a felszólalását górcső alá vevő lejárató anyagot.

Az egyik legszürreálisabb baloldali hírhamisítási eset az álmentősként elhíresült történet. A magát mentőápolónak kiadó Németh Athina azt állította az MSZP kézivezérlése alatt álló Hírklikken közzétett videóban, hogy tapasztalatai szerint Magyarországon tíz kórházból hazaküldött betegből kilenc meghalt a pandémia alatt.

A videóban több más álhír is szerepelt, amelyekkel az egészségügy helyzetét próbálták horrorisztikusként ábrázolni, emellett azzal is riogattak, hogy a kormányzat a veszélyhelyzetre hivatkozva diktatúrát vezet be. A lejárató videó minden állításról kiderült, hogy hazugság.

Egy másik hírklikkes anyagban Németh Athina testvére, Németh Károly egy állítólagos csodamasina beszerzésének elmulasztásáért bírálta a magyar egészségügyet. Azt állította ugyanis, hogy bár a műszerrel mindössze nyolc perc alatt kimutatható a koronavírus jelenléte, ám szerinte „a honi egészségügy vezetői az olcsó, korszerű helyett inkább a drága, de korszerűtlen gépeket vásárolják meg”.

Az is kiderült, Németh hamisan állította, hogy több egészségügyi vezetőtől pozitív visszajelzést kapott volna a gép alkalmazásáról. Az a cég pedig, amelyik Németh Károly szerint a csodaműszert forgalmazza, egy cégtemetőbe van bejegyezve.