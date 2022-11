Agyagba döngölt szeretet

Amíg az ácsok a tetőszerkezetet készítik, a táborozók leverik a régi, elázott vályogvakolatot a falakról és a mennyezetről. Ha ezzel megvannak, jöhet a friss vályogvakolat, amely mindössze három alkotóból áll: agyag, finomra vágott szalma és víz. Több mint harmincan jelentkeztek Gáspár János vályogosmester felhívására, hogy a Győr melletti Ács településen segítsenek annak a háromgyermekes családnak, akinek mindene odaveszett a tűzben.

Az ötfős család háza júliusban égett le: egy szikra lobbantotta lángra az istállójuk tetejét. Nagyon gyorsan, mindössze néhány perc alatt az egész melléképületet felemésztette a tűz, az erős szél miatt pedig a lángok továbbterjedtek a házra is.

Gyevnár Ferenc és felesége épp otthon voltak, amikor a baj megtörtént, mindössze annyi idejük volt, hogy az udvarra fussanak, és hívják a tűzoltókat. Egy örökbe fogadott és két nevelt gyermekkel éltek itt.

A tűzeset óta a család egy önkormányzati lakásban húzza meg magát, a biztosítóra és a csodára várva. Utóbbi Gáspár János személyében érkezett meg hozzájuk, aki vállalta, hogy egy vályogtáborral segít újjáépíteni a házat.

Tavaly tavasszal ismertem meg a családot, amikor a családfő és a nagyobbik fia jelentkeztek a vályogos táboromba. Mivel vályogházban éltek, szerették volna elsajátítani a vályogozás alapjait, hogy a kisebb-nagyobb felújítási munkákat maguk tudják elvégezni az otthonukon. Nagyon jó kapcsolat alakult ki, ami a tábor után is megmaradt. A tűzeset után megkértek, nézzem meg a házat, a tűzoltáshoz használt sok víz mennyire károsította a falakat, egyáltalán menthetőek-e

– idézi fel Gáspár János.

A vályogfalépítő mester már gyerekként is úgy érezte, hogy a természethez húzza a szíve: szívesebben töltötte idejét nagyszülei vályogházában, amely télen meleg, nyáron kellően hűvös volt.

Hiszek abban, ha az ember közel engedi magához a természetet, és ez az otthonának is a részévé válik, akkor egy egészségesebb, hosszabb és teljesebb életet tud élni

– mondja, majd gyorsan hozzáteszi: ez az elfelejtett technológia, a vályog újra reneszánszát éli, egyre többen fordulnak a természetes anyagok felé, hiszen az ezekkel való építkezés – mint a vályogtégla, döngölt fal vagy sárfal – nemcsak olcsó, de környezetbarát is – sorolja.

A Gyevnár család vályogházának falában és födémében szerencsére nem tett maradandó károkat a tűz és a víz, ám így is hónapokba telt, mire a falak kiszáradtak. Amíg a ház szikkadt, a vályogosmester elhatározta, meghirdet egy tábort, hogy a család minél előbb visszatérhessen az otthonába. – Tizennégy éve szervezek táborokat, ahol a résztvevők elsajátíthatnak mindent, ami a vályoggal kapcsolatos.

A mostani tábor különlegessége, hogy a résztvevők amellett, hogy megtanulhatják a vályogfal építés hagyományait, egy nemes célt is szolgálnak; illetve az ebből származó teljes bevételt is a ház felújítására fordítjuk

– ismerteti.

Gáspár János vályogfalépítő mester és Bihari Ádám építész egyeztet a munkálatokról (Fotó: Horváth Róbert)

Megtudom, a fő program, hogy a régi, leázott vakolat helyett új vályogvakolatot készítenek, a tetőszerkezet mellett ugyanis erre van most a legnagyobb szükség. De lehetőség lesz a táborban megtanulni a rakott sárfal és a vályogtégla készítését, és elsajátítani a kenderköteles vakolatdísz és a bontott faanyag többrétű használatát is. – A korábbi vályogos tanítványaim mellett csatlakozott felhíváshoz egy építész, Bihari Ádám is, aki a munkálatok lebonyolításában segít majd egész héten – mondja a mester, miközben a kormos falak szépen lassan eltűnnek, helyükre friss vályog kerül és egy új élet reménye.

Amennyiben segítene a családnak, így teheti meg utalással:

Számlatulajdonos: Gyevnárné Szücs Erika

Számlaszám: 11773401-01-886090

IBAN: HU761177-34-01-01-88-6090-00000000

Swift kód: OTPVHUHB

Ha nem magánszemélyként szeretne adományozni, ebben az esetben ezt az Ács Város Fejlődéséért Alapítványon keresztül teheti meg. Bankszámlaszám: 63200092-15901385

A közlemény rovatban feltüntetendő: „Adomány a tűzkárosultak részére”.