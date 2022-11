Hét és fél tonna segítség a rászoruló kisgyermekes családoknak

– Megható, amikor egy-egy élelmiszergyűjtés után itt állhatunk, több tonna élelmiszerrel, gondoskodással a hátunk mögött. Most már hetedik éve, hogy a fiatalok mellett az önkénteseinkre és a CBA-ra is számíthatunk mint partnerünkre – fogalmazott Kardosné Gyurkó Katalin. A NOE elnöke kiemelte:

Amikor ezek a fiatalok a kisgyermekes családoknak gyűjtenek, megtapasztalják, hogy jó adni, de legfőképpen azt, hogy nincsenek egyedül. Az egyik legfontosabb dolog ebben a világban, hogy a sok kiszámíthatatlanság mellett azt érezzük, nem vagyunk egyedül. Bármennyi szeretetet is tud adni egy család, adódnak gondok, amelyekkel szembe kell nézni. Ha viszont tudjuk, hogy van egy közösség, amelyre számíthatunk, könnyebb elviselni az élet viharait és kitartani az igenek mellett.

Közel négyszáz rászoruló családnak jut az adományból

A gyűjtésben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 23 szervezete, 28 helyszínen mintegy 600 önkéntes fiatal vett részt. Az akció során azonban árstopos termékeket nem gyűjtöttek, annak érdekében, hogy másoknak ne okozzanak hiányt.

Vannak olyan családjaink, akik néhány éve még támogatottként voltak jelen, most viszont már adományozóként vettek részt

– árulta el Kardosné Gyurkó Katalin, majd azzal folytatta: hálásak vagyunk, hogy a kormány 2010 óta stratégiai partnerünk. Megtiszteltetés, hogy közösen dolgozhatunk, hiszen közös célunk, hogy a családoknak egyre jobb hely legyen Magyarország.

– Nagy családból származom magam is, és megadatott, hogy három gyermek édesanyjaként most is nagy családban élhessek. Gyermeket nevelni – azon túl, hogy a legcsodálatosabb hivatás – nehéz feladat és óriási felelősséggel jár ezekben a nehéz időkben – vette át a szót Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta:

Az egyik legfontosabb szó egy család életében a kiszámíthatóság. Az elmúlt tizenkét évben az volt a kormányzati célkitűzés is, hogy megpróbáljuk ezt a kiszámíthatóságot elhozni a családok életébe, és a vágyott gyermekek megszülethessenek.

A helyettes államtitkár szerint ugyanis sok család a harmadik vagy negyedik gyermek vállalása előtt aszerint mérlegel, hogy vajon a szűkebb, tágabb környezete mennyire tudja majd támogatni őket. – Ez a kezdeményezés tökéletes példa arra, hogy létezik támogató környezet, hiszen az üzleti szférától kezdve, a civil szervezeteken át, a fiatalokat bevonva, nagyon széles körű összefogás valósult meg a program során – mondta, majd hozzátette: az ilyen gyűjtéseknek szemléletformáló hatása is van, hiszen a fiatalok önkénteskedése által egy sokkal jobb, szolidárisabb jövő elé tudunk nézni.

Néhány család már át is vette az adományt.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója a gyűjtés kapcsán úgy fogalmazott: