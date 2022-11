Horn Gábor és az SZDSZ-es „poliptechnikum”

A Párbeszéd frakciója 2019. december 1-jével ismét megbízta mindkét céget, s tavaly szilveszterig bizonyosan el is látta őket megrendelésekkel. Erzsébetvárosban is együtt tűntek fel: 2021 májusától áll Niedermüller Péter szolgálatában a Weber und Mill, és ugyancsak 2021-ben a Republikon is kapott egy megbízást a VII. kerülettől, melynek polgármestere nem mellesleg Horn Gábor apósa.