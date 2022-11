Mindössze háromszor szólalt fel Jakab a nép pártján

Mindezt annak dacára, hogy szeptember végén egy újságírói kérdésre, miszerint milyen független képviselőként bemenni a Parlamentbe, Jakab azt felelte: „immár nem az ülés elején, hanem a legvégén – éjfél körül – mondhattam el, mit gondolok erről a hazug rablóbandáról. Minden más változatlan. Az igazság ugyanis éjfélkor is, és a hátsó sorban is igazság marad. Azt meg kimondom akkor is, ha Orbán már nincs bent” – mondta Jakab, aki mindeddig háromszor mondta ki az általa vélt igazságot.

Ráadásul felszólalásait tekintve az ex-jobbikos nem túl változatos, mind a háromszor a parlament feloszlatásáról, előre hozott választásokról és kormányváltásról beszélt.

Ami nem sok, főleg, hogy Jakab saját közösségi oldalán utalt Gyöngyösi Mártonra, a jobbik jelenlegi elnökére: „volt olyan »ellenzéki« pártelnök, aki azt mondta, maradjak most csendben. A válaszom az volt: »nem«”. Azt írta Jakab, hogy „aki csendet kér, aki beszélni is fél, az mégis, hogy akarja megdönteni ezt a rendszert? Sehogy. Az kiegyezett a rezsimmel. Ti, akiket képviselek, nem ezt várjátok, hanem az igazságot. Nyersen, karcosan, őszintén. Ahogy eddig is. Bele a szemükbe. Ez fog vezérelni továbbra is, minden egyes felszólalásnál.

A ti hangotok az enyém is” – írta a Nép Pártján vezetője, aki pár alkalommal élt is a felszólalás lehetőségével.