Molnár Csaba: Nincs összefüggés a DatAdat könyvelése és a DK között

A Szegi nevű 300 fős kistelepülés azért került a figyelem középpontjába, mert a NAV egy házkutatás során itt találta meg a DatAdat könyvelését.

A Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz és egykori titokminiszteréhez, Ficsor Ádámhoz köthető cégcsoport azért került a hatóságok látóterébe, mert 2020-ban félmilliárd forintnyi bevételnövekedésre tett szert.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást a DatAdattal szemben. Mint kiderült, ugyanebben az ingatlanban működik a Legal and Finance Kft. is, ez pedig Dobrev Klára honlapján is fellelhető, ráadásul mint kifizetőhely van megadva.