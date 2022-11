Gyurcsány elképesztően nagy pofonba szaladt bele

Ismét kimutatta, hogy mi a véleménye a magyarokról.

Felhévizy Félix munkájából adódóan rendszeresen követi a közéleti eseményeket, figyeli a politikusok megszólalásait. Éppen az elmúlt héten szólt a jegyzete arról, hogy a baloldali politikusok milyen önsorsrontó módon kommunikálnak. Szóban is, és természetesen a ma oly divatos közösségi médiában is. Kizárólag a saját közönségükhöz szólnak, nekik tetsző dolgokat posztolnak. Van azonban a baloldali politikusok között egy kivétel, őt Gyurcsány Ferencnek hívják. Ő az a politikus, aki még a saját közönségének a szimpátiájára is magasról tesz. Mégpedig azért, mert annyira szereti önmagát, annyira el van ájulva saját magától, hogy úgy érzi, neki mindent szabad.

Meg van róla győződve, hogy amit ő mond, vagy éppen a Facebook-oldalára kiposztol, annak a szövegnek minden egyes betűje aranyból van. Az sem riasztja el ezektől a posztoktól, hogy a legtöbbnek semmi értelme, vagy pedig teljesen kusza gondolatmenetet követ.

Ennek a valódi okát kár lenne boncolgatni, sokan sokfélét írtak már a DK-vezér viselt dolgairól. Néha azonban olyan szöveg is kikerül a kezei közül – már ha nincs neki is olyan házi írója, mint Virág elvtársnak A tanú című filmben –, ami iróniába foglalva ugyan, de a valódi értékrendjét és igazi véleményét tárja elénk. Ilyen poszt került ki a napokban Gyurcsány közösségi oldalára, néhány gondolat a meglehetősen hosszúra sikeredett posztból:

„Utálom a komcsikat. Ezek is komcsik. Mindegy, hogy mikor születtek, mit tesznek, mit gondolnak, mert ezek Kun Béla és Rákosi utódai. Aki komcsi volt, az is marad. Akinek az apja komcsi volt, ő is az. Akinek a nagyapja, az annál inkább. […] Mi vagyunk a jelen és a jövő. Uralkodásra teremtettünk a Szűzanya segedelmével. Miénk István, és miénk Koppány. Mi négyelünk és minket négyelnek. Ilyen a magyar sors. […] Magyar vér, magyar gondolat, magyar lélek, magyar sóhaj. Mi egyszerre sóhajtunk. […] Aki defetista, az elbukik, a magyar pedig győzelemre született. Ne mondd, hogy rossz iskola. Mi jó magyarokat nevelünk. Ahol Püthagorasz háromszöget látott, ott Wass Albert a magyarság egyetemes nagyságát látta és mutatta meg nekünk.”

Kemény gondolatok a bukott miniszterelnöktől. Itt aztán van minden. A szövegben Ferenc úgy kritizálja a jobboldalt, hogy meglehetősen ügyetlenül, magát fiktív módon jobboldalinak ábrázolva tesz nyilatkozatot számos kérdésben. De pont ennek a viccesnek, frappánsnak szánt megjelenítési formának köszönhetően egy hatalmas pofonba szaladt bele.