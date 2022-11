Nem létező mozgalmának gyűjt pénzt Jakab Péter

Három hónap elteltével sem sikerült még Jakab Péternek bejegyeztetni az általa alapított Nép Pártján Mozgalmat, az a mai napig semmilyen formában nem szerepel a bíróság honlapján található civil szervezetek névjegyzékében. Pedig a Jobbik volt elnöke azóta toborozza szimpatizánsait, mióta augusztus 20-án bejelentette, megalapította saját mozgalmát. Ismert, a Jobbik elnöki posztjáról június elején – meglepő módon – saját közösségi oldalán lemondott Jakab Péter augusztus elején a pártból is kilépett. Egy héttel később, az államalapítás ünnepén jelentette be: „Megalakultunk!”, utalva arra, hogy létrehozta a Nép Pártján Mozgalmat, mely egyelőre nem párt, de kellő támogatottság esetén azzá válhat. – Azt kell hogy mondjam így az államalapítás ünnepén, hogy ennek a hazának nem kevesebbre lenne szüksége, mint egy új Szent Istvánra. Egy vezetőre, aki képes az egymással harcoló, egymással folyamatosan torzsalkodó törzsekből egy egységes nemzetet építeni, egy olyan államot építeni, ami megvéd, nem megfoszt – fogalmazott akkor Jakab Péter, akinek a mozgalma azonban hivatalosan máig nem létezik, szemlátomást még saját honlapja sincs.

Adományokat, pénzbeli támogatásokat – a baloldali pártokhoz és politikusokhoz hasonlóan – azért a bruttó másfél millió forintot kereső Jakab Péter is elfogad. Saját honlapján például bárki utalhat Jakab személyes bankszámla számára, ehhez mindössze lakcímét kell megadni a közlemény rovatban. Jakab honlapján egyébként nyoma sincs annak, hányan, összesen mekkora összeggel támogatták az elmúlt három hónapban az augusztusban megalakult, bíróságon azonban még be nem jegyzett mozgalmat.

A Mandiner.hu a napokban meg is kereste Csonki Dávidot, aki a portál szerint a Jobbik bukott elnökének bizalmasának számít, hogy kiderüljön, miért nincs a mai napig bejegyezve a Nép Pártján Mozgalom, illetve, hogy miért Jakab Péter számlájára kérik a támogatásokat, mire költik a beérkező adományokat, továbbá készül-e valamiféle elszámolás annak érdekében, hogy mások is megismerhessék a működésüket?

Választ a mozgalom sajtórészlegétől kaptak, mely szerint a szervezet bírósági bejegyzése folyamatban van, az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtották.

– Azt, hogy a bejegyzésre mikor kerül sor, a bíróság tudja megmondani, „az ország jelenlegi helyzetében ugyanakkor a mozgalom egyetlen napot sem hajlandó elvesztegetni bírósági procedúrák miatt, ezért a tagtoborzást és az adománygyűjtést is folytatjuk, hisz mozgalmunk állami támogatás nélkül építkezik” – fogalmaztak Jakab sajtósai. Hozzátették, a még be nem jegyzett mozgalom támogatására eddig 173 ezer forint folyt be, ezt egy külön erre a célra létrehozott elkülönített számlaszámon tárolják. Mint írták, az összeget egyelőre nem használták fel, a mozgalommal kapcsolatos költségeket Jakab a saját tiszteletdíjából fizeti.