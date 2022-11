Röpködnek a jutalmak a baloldali önkormányzatoknál

Évek óta arról beszélnek, hogy a kormány kivérezteti az önkormányzatokat, mégis az Adatradar adatigényléseire beérkezett válaszokból kitűnik, jutalmakra mindig akad néhány millió forint a baloldali vezetésű településeken – hívta fel a figyelmet az Adatradar cikkében.

Míg Wittinghoff Tamás, Budaörs baloldali, ex-SZDSZ-es polgármester szavai szerint túlélésre és a kármentésre kell koncentrálniuk az önkormányzatoknak, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere beruházások leállításáról panaszkodott a koronavírus-járvány idején. Ugyancsak a nehézségekre hivatkozva 2020–2021 folyamán – hívta fel rá a figyelmet másfél éve a Századvég – óvodákat zártak be többek között Pécsett és Siófokon, Miskolcon pedig az önkormányzati bérlakások bérleti díját a piaci árhoz kívánták igazítani. Ezt a kormány megakadályozta, mire a szocialista Veres Pál polgármester kijelentette a Népszavának: ha nem kapnak több pénzt, „alapellátási funkciók kerülnek veszélybe” az „acélvárosban”.

Az apokaliptikus jóslatok ellenére, a minden felelősséget a kormányra hárító panaszáradat közben viszont a baloldali önkormányzatoknak mindig akadt néhány milliója a kádereik számára – mutatott rá a portál.

Budaörs önkormányzatának az Adatradar kérdéseire adott válaszából kiderült, hogy Wittinghoff Tamás ebben a ciklusában eddig 9,5 millió forintnyi jutalmat kapott. 2019 és 2021 között évente több mint kétmillió forintot ítéltek meg neki, idén pedig csaknem hárommillió forintot, amit a kiváló teljesítményével indokoltak.

Az Adatradar arra is kitért: az alpolgármestere sem járt rosszul, Wittinghoff helyettese négy év alatt 8,3 millió forint jutalomban részesült.

A vidéki települések vezetői közül az összesítés alapján Lengyel Róbert, Siófok és Veres Pál, Miskolc polgármestere viszi a prímet: előbbi 4,2 millió, utóbbi négymillió forint jutalomban részesült az elmúlt évben.

– közölték.

Az Adatradar információi alapján elmondható: a koronavírus első hullámai által sújtott 2020-as évben sem Lengyel, sem a helyettese nem kapott prémiumot, viszont 2019-ben és a baloldali polgármesterek által „horrorévnek” kikiáltott 2021-ben 7,3 millió forintot kaptak összesen.

Az is kiderült: a kisebb településeken is több helyen részesültek millió feletti jutalomban: úgy, mint Albertirsa, Rakamaz vagy Sajószentpéter polgármesterei. Utóbbi díjazása a kétmillió forintot is meghaladta. Olyan helyszínek is adódtak, ahol az alpolgármesterek lekörözték felettesüket, ilyen volt Kispest és Veresegyház, mindkét esetben több mint kétmillió forintot fizettek ki nekik jutalomként 2021-ben – közölte a portál.

Ferencvárosban már idén év közben 55 millió forintot meghaladó jutalmat osztottak szét az önkormányzatban

– melyből a polgármester és az alpolgármester nem részesült, így, ha év végén kívánják kárpótolni őket, akkor a kerület kasszája mégsem lehet annyira üres – mutatott rá az Adatradar.

Borítókép: Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere (Fotó: Havran Zoltán)