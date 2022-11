Tűzharcot vívtak a migránsok Horgoson

A szerb különleges erőknek, a rendőrségnek és a csendőrségnek is be kellett avatkoznia a migránsok fegyveres harca miatt Horgoson. Pénteken több olyan személyt is előállítottak, akinek a gyanú szerint köze lehet a csütörtök éjszakai, horgosi lövöldözéshez – írta meg a szerb RTV.

Két lőtt seb a mellkason

A horgosi polgárok arról tájékoztatták szerkesztőségünket, hogy a településen csütörtök délután óta lövöldözéseket hallanak. A Horgos – a mi falunk nevű Facebook-csoportban pedig közzé is tettek egy, a falu központjában készült videót, amelyen látható, ahogyan a bevándorlók rohannak a település központjában, közben lövések dördülnek el. Egy másik videóban pedig az látható, hogy csütörtök este gépkarabélyokkal felfegyverkezett kapucnis férfiak vonulnak végig a Bartók Béla utcán. A falu környékén elhelyezkedő egykori gazdasági épületekhez több rabszállító jármű is érkezett. Automata fegyverekkel felfegyverzett különleges egységek zárták körbe az épületegyüttest, és drónok, helikopterek segítségével figyelték a területet.

A hatóságok közel hatszáz illegális migránst állítottak elő, akiknek a többségét dél-szerbiai menekültközpontokba viszik majd. Közülük hatot hoztak összefüggésbe a csütörtök esti lövöldözéssel. Az előállítottak egyike, egy húsz év körüli férfi kétszer is meglőtték a mellkasán. A portál tájékoztatása szerint a tűzharc a marokkói és pakisztáni migránsok egy-egy csoportja között alakult ki.

A településre a tegnap délutáni órákban megérkezett Bratiszlav Gasics szerb belügyminiszter is. A portál tájékoztatása szerint az akció – amelynek célja a migránsok és az embercsempészek előállítása – a következő napokban is folytatódik. A szerb állami hírügynökségnek a helyszínen többen is úgy nyilatkoztak, hogy már nem mernek éjszaka az utcára lépni, féltik gyerekeiket. A házakban sem merik őket egyedül hagyni. A falubeliek egyúttal rendkívüli falugyűlés összehívását kezdeményezték.

Tatár, török, migráns

– Tarthatatlan a helyzet Horgoson, Martonoson, Nyugat-Bácskában és Szabadkán is, utoljára a törökök és a tatárok végeztek olyan garázdálkodást ebben a térségben, mint az illegális migránsok – reagált az eseményekre az RTV-ben Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti frakcióvezetője. A párt alelnöke emlékeztetett, hogy a VMSZ képviselői 2015 óta rendszeresen hallatják hangjukat a téma kapcsán, ezzel is harcolva a polgárok biztonságáért. A politikus kiemelte: egyes szerbiai ellenzéki politikusok fasisztának nevezik őt ezen álláspontja miatt. Mint fogalmazott: a VMSZ követeli Szerbia déli határának védelmét, a polgárok biztonságának garantálását, a rendőrség és csendőrség jelenlétét a terepen.

Európában egyre többen kezdik belátni azt, hogy a magyar kormánynak van igaza, s itthon a Vajdasági Magyar Szövetségnek, amely mindvégig egyedül volt ebben a témában a szerbiai parlamenti pártok közül. Ebből a szempontból tartom nagyon fontosnak azt a hármas egyeztetést, ami elindult a szerb köztársasági elnök, a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár között. Ezáltal remélhetőleg Szerbia déli határához kerül ennek a kérdésnek a kezelése

– nyilatkozta Pásztor.

– Meg kell gátolni, hogy az ukrajnai háború mellett újabb tömeges illegális migrációs hullámok is sújtsák Európát, ez ugyanis egyszerre már túl sok lenne a kontinensnek, ezért szoros együttműködésre van szükség a védvonalként szolgáló észak-afrikai és közel-keleti országokkal – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Barcelonában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió és a déli partnerség országainak külügyminiszteri találkozóját követően hangsúlyozta: a legfontosabb meggátolni azt, hogy a világélelmezési válság újabb migrációs hullámokat váltson ki, mert ezek szintén Európába indulnának, és Európa nincsen abban az erőállapotban, hogy egyszerre két biztonsági típusú kihívással is szembe tudjon szállni.

Elengedhetetlen a határvédelem

– A migránsok egyre szervezettebb és erőszakosabb módszerekkel próbálnak bejutni az országba, a háború miatt pedig minden eddiginél nagyobb migrációs hullámokra kell készülni, ezért elengedhetetlen a határvédelem megerősítése – nyilatkozta lapunknak Kovács Attila. Az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatóját a pénteki Magyar Közlöny azon pontjáról kérdeztük, amely szerint a kormány 21,06 milliárd forintot különített el a tömeges bevándorlás kezelésére.

Az igazgató szerint a horgosi migránslövöldözés is jól mutatja, hogy a migráció nem állt meg, sőt egyre fokozódik. Hozzátette, a kormány számára kiemelten fontos az ország védelme, ezért a katonák és rendőrök bérét jelentősen növelték szeptemberben, 2024 januárjában pedig újabb illetményemelés lesz. Az ország biztonságának megerősítésére létrejött a határvadászezred, amelynek kifejezetten a határvédelem és az illegális migráció elleni védekezés a feladata.

Horgosról szólva elmondta, a gyermekek védelme érdekében a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola környékén folyamatos rendőri felügyelet van, emellett a délutáni váltásban tanuló diákok utolsó két órája elmarad, hogy még világosban hazaérjen minden gyermek. A falu központja most csendes, nyugalom van. A lakott területen csak néhány rendőrautót látni, illetve buszokat, amelyekkel feltehetően azokat a migránsokat szállítják majd el, akiket begyűjtenek a falu határában.

