Azbej Tristan: A keresztény vallás lett a világ legüldözöttebb vallása

– Most, karácsony idején különösen fontos, hogy itt, a keresztény Magyarországon is gondoljunk rá: a keresztény vallás lett a világ legüldözöttebb vallása. Vannak országok, ahol keresztények milliói most is csak titokban, vagy a véres terrortámadásoktól való félelemben ünnepelhetik a karácsonyt – hangoztatja Facebookra feltöltött videójában Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára.

A nyugati országokban fizikailag ugyan még nem fenyegetik a keresztényeket, de a keresztény vallás és kultúra elleni támadás már elindult: nem szívesen látják a karácsonyi hagyományokat, átnevezik ezeket és még a "boldog karácsonyt" köszöntést is betiltanák.

– Magyarország továbbra is élen jár a keresztény kultúra és az üldözött keresztények védelmében. Továbbra is azt valljuk, hogy meg kell védeni Európa keresztény kultúráját és nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol baj van.

Erről szól a Hungary Helps program, melynek keretében 6 év alatt közel egymillió ember számára tettük lehetővé, hogy a migráció helyett a szülőföldön maradást válasszák. Idén segítségére siettünk a terroristák által támadott afrikai híveknek, és együtt ünnepelhettük meg az iraki keresztényekkel, hogy az Iszlám Állam által elpusztított iskolájuk helyett új épülhetett – sorolja az államtitkár.

– Köszönhetően a magyar emberek együttérzésének és támogatásának, programunk nemzeti üggyé vált. Így üzenjük meg azoknak, akiket ártatlanul üldöznek a Krisztus-hitük miatt: Magyarországra, a magyar emberekre számíthatnak. Még a mostani nehéz körülmények közepette is kiállunk az üldözött keresztények mellett – jelenti ki karácsonyi videójában Azbej Tristan.

Borítókép: Azbej Tristan (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)