Most volt elég – Semmilyen profitéhség nem indokolhatja az erőszakot és megalázást

Az RTL kereskedelmi csatorna nemhogy önvizsgálatot nem tartott az alig több mint egy hónapja az alapvető emberi jogokat megsértő műsora miatti felháborodás nyomán, hanem még rá is tudott tenni egy lapáttal: ezúttal élőben közvetítették, ahogy egyik műsoruk szereplőjével erőszakoskodtak

– hívta fel a figyelmet lapunkhoz eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ), amely megdöbbenve tapasztalta, hogy „a Való Világ elnevezésű vállaltan pornográf és alpári műsorszámban az egyik szereplő fizikailag és verbálisan is bántalmazta a másikat.” A történtek miatt egy volt szereplő, aki egy videómegosztón reklámozta az adást, ráadásul szerződést is bontott a csatornával – derült ki.

Mint írták, az RTL – nyilvánvalóan jogászai tanácsára – természetesen mosta kezeit, állítva, az erőszak minden formáját elítéli. Erre minden bizonnyal a műsor hosszú hónapokig tartó castingja során is nagy hangsúlyt helyeztek.

Aggodalomra ad okot ugyanakkor, hogy a „műsor és a műsorsugárzás jellege miatt” a villában zajló eseményekre nincs teljes ráhatása a készítőknek.

Ami nemcsak meglepő és mulatságos, hanem rendkívül aggasztó is – már amennyiben igaz – mutattak rá. A médiaszövetség ennek kapcsán kiemelte, hogy egy adott műsorszámnak, bármilyen platformon is fusson, kell hogy legyen szerkesztője, felelős szerkesztője, egy csatornának pedig programigazgatója, sőt, vezérigazgatója is, akik mind felelősek a sugárzott tartalomért.

–Ha egy műsorszolgáltató társaság maga ismeri el, hogy nem tudja befolyásolni, milyen tartalmakat közvetít, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy azokért felelősséget vállalni nem tud, vagyis alkalmatlan a feladata ellátására

– húzták alá.

Az MNMSZ szerint az RTL nem először szakít hatalmas pénzt emberek megalázásából baloldali médiamágnásainak, de a nézettség- és pénzhajhászás mára alapvető morális határokat lépett át. A szövetség ezért az egész újságíró szakma nevében követeli, hogy ezúttal ne ússzák meg egy bocsánatkéréssel és némi érzékenyítő tréninggel, hanem nevezzék meg és büntessék meg a felelősöket.

Kérjük a műsor szerkesztőit, hogy álljanak ellen a pénzmogulok által mozgatott vezetői elvárásoknak, és ne agresszióból, szennyből és kínból építsék fel a műsoraikat, továbbá felszólítjuk a MÚOSZ-t, amennyiben még újságíró-szervezetnek tartja magát, hogy haladéktalanul indítson etikai vizsgálatot az ügyben

– hangsúlyozták a közleményben.

Emlékezetes, október végén az RTL a Celeb vagyok, ments ki innen! kedd esti élő adásában Sebestyén Balázsék kigúnyoltak és megaláztak egy kolumbiai kisfiút. A történtekre reagálva az RTL Magyarország néhány nappal később egy közleményt adott ki, amelyben közölték, hogy az elhangzottakkal semmilyen módon nem tudnak azonosulni és bocsánatot kértek a kisfiútól és minden nézőtől, aki a jelenetet sérelmesnek érezte. Az ügyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is vizsgálatot indított.

Borítókép: az RTL Klub székháza ( Fotó: Móricz-Sabján Simon)