Rács mögött tölti az ünnepeket a drogkereskedelemmel vádolt baloldali divattervező

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, nemcsak H. Zoltán lakásában, hanem az autójában is találtak kábítószert az ismert divattervező és egy társa ellen nyomozó rendőrök. A 24.hu korábbi értesülése szerint a drogfogyasztást elismerte a divattervező, de a droggal való kereskedést tagadta.

H. Zoltán egyébként korábban Márki-Zay Péter támogatója volt, 2019-ben még önkormányzati képviselő-választáson is indult a baloldali összefogás és a Mindenki Magyarországa Mozgalom színeiben. Különböző ellenzéki beszélgetős műsorokban is rendszeresen szerepelt, de Orbán Viktor miniszterelnököt gyalázó pólókat is tervezett. A divattervező webshopja jelenleg is elérhető, közösségi oldalain viszont letartóztatása óta nem aktív.

Borítókép: H. Zoltán Facebook-oldala