Tovább nyitott a Magyar Katolikus Egyház a fiatalok felé

Idén is elindult a Katolikus Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű adventi segélyprogramja, amelyben a rászoruló családokat segítik a téli időszakban és karácsonykor

– többek között erről tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a kétnapos téli rendes ülése után, ahol több fontos témát is áttekintettek. Az ülésről szóló közleményben emlékeztettek arra, hogy különösen fontos a szolidaritás ezen formája a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben. – Évről évre növekszik az adományozók és a támogatott családok száma, így mára az adventi segélyprogram egy, az egész országot átölelő összefogássá vált. A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünneppé tenni a karácsonyt, és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit – fejtették ki.

Idén is több módon lehet csatlakozni a karácsonyig tartó adománygyűjtéshez, amelynek lehetőségeiről a www.karitasz.hu honlapon tájékozódhatnak. Ami a legfontosabb, a nemes ügyet az 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal is lehet támogatni.

A püspökök testülete foglalkozott a katolikus fenntartású intézmények helyzetével is, különös tekintettel a megemelkedett rezsiköltségekre. A közleményben jelezték: a püspöki konferencia képviselői folyamatosan tárgyalnak az állami féllel elsősorban azon intézmények zavartalan működtetése érdekében, ahol az egyház állami feladatot vállalt át. – Több, a katolikus egyház által üzemeltetett épületben már korábban is volt, azonban sok helyen most alakítanak ki megújuló energiára épülő energetikai rendszereket, a teremtett világ védelmét is szem előtt tartva – tették hozzá.

A püspöki konferencia foglalkozott a gyermekvédelem kérdésével is. Rámutattak arra, hogy a 2020–2022 között zajló gyermekvédelmi szervezetfejlesztési programban 22 fenntartó 38 intézményében hoztak létre gyermekvédelmi stratégiát és protokollt.

Az intézményekben két-négy fős gyermekvédelmi team kezdte meg működését. A kezdeményezéshez kapcsolódóan 76 pedagógus-továbbképzés és 204 gyermekvédelmi fókuszú gyermekprogram valósult meg. A püspöki konferencia továbbra is támogatja a programot, amely tovább folytatódik és bővül: szakmai műhelynapok és gyermekvédelmi területi találkozók folynak országszerte. Az MKPK és a felügyelete alá tartozó Katolikus Pedagógiai Intézet folytatja a megkezdett munkát. Többek között – a római Pápai Gergely Egyetemmel közösen – megkezdték egy 60 órás gyermekvédelmi pedagógus-továbbképzés akkreditációját is, amely végén a résztvevők a két egyetem közös tanúsítványát szerezhetik meg.

Döntés született arról is, hogy a 2023. augusztus 1–6. között Lisszabonban sorra kerülő Ifjúsági Világtalálkozón részt vesz egy magyar küldöttség is. A konferencia ezzel párhuzamosan határozott arról is, hogy az eseményhez kapcsolódóan jövőre is megrendezi a fiatalok ezreit megmozgató Forráspont hazai katolikus ifjúsági napot.

Advent első vasárnapján indult útjára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából a Magyar Katolikus Egyház hivatalos TikTok- és Instagram-oldala. Mint írták, a püspökök testülete fontosnak tartja, hogy az egyház üzenete a lehető legtöbb módon és csatornán jelenjen meg, különösen a fiatalabb generációk körében.

Borítókép: Idén is azon dolgozik a Katolikus Karitász, hogy minél több embernek igazi ünnep legyen a karácsony (Fotó: MTI/Illyés Tibor)