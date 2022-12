Válságok idején különösen fontos, hogy odafigyeljünk másokra

A karácsonyi ünnep és az újév sokak számára szorongást, lelkileg megterhelő időszakot jelent. Különösen veszélyeztetettek az idősek, azok, akik elveszítették szerettüket, illetve akiknek megélhetési problémáik vannak – fejtette ki lapunk megkeresésére Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója. Elmondta: ebben az időszakban általánosan érzékelhető a krízistelefonok megnövekedett forgalma. – Különösen a társas támogatás hiányában keresik az emberek ezeket a vonalakat, amelyek az egész ország területén, sőt határon túlról is elérhetők – fogalmazott.

Hal Melinda szerint idén különösen nehéz ünnepi időszaknak nézünk elébe. – Évek óta komoly nyomás alatt élünk, amelyben minden korosztály érintett. Járványhelyzet, gazdasági nehézségek, háború, klímaváltozás és identitásválság – sorolta a szakember. Mint elmondta,

a válságok évei elhúzódnak, aminek teljesen logikus következménye, hogy lelki erőforrásaink kimerülnek. A folyamatos veszélyérzet, félelem, szorongás – még enyhe formában is – hosszú időn át megtépázza és próbára teszi fizikai, lelki és sokszor spirituális entitásunkat is.

Erre a legjobb példa talán, hogy az emberek többsége soha olyan gyakran nem tette fel a Miért történik ez velem? kérdését, mint az elmúlt esztendőkben – mutatott rá Hal Melinda.

A pszichológus szerint társadalmilag, kollektívan is érzékelhetjük a mentális egészségre vetülő problémákat. Életünk minden helyzetét, korábbi terveinket áthatja a megváltozott és folyamatosan változó világunk, ugyanakkor számos társadalmi kezdeményezéshez csatlakozhatunk, önkéntesen segíthetjük a rászorulókat. Ételosztásban, ajándékosztásban vehetünk részt, de a város vagy a falu karácsonyfájának feldíszítésében is segédkezhetünk. – A segítségnyújtáshoz nem szükséges feltétlenül anyagiakra gondolni vagy óriási szervezetek programjaiba bekapcsolódni. Az odafordulás, az értő hallgatás gyakorlása, a kedves szó a másik ember ünnepét és a sajátunkat is szebbé teheti. Frázisnak tűnik, de adni jó, és ha ezzel kapcsolódhatunk másokhoz, személyes erőforrásainkért is sokat tettünk – magyarázta a szakember. Elmondta: a legfontosabb kérdések, amelyeket érdemes feltennünk a másiknak – de sajnos nem szoktuk –, a „Mit érez most?” és a „Hogyan segíthetünk?”. A másik szempontjainak a figyelembevétele a legjobb segítségnyújtási mód – tette hozzá.

Ebben az évben talán érdemes a szűk családi körből kilépni és más családokhoz, barátokhoz csatlakozni – véli a szakember, aki az egyedülállóknak szintén a baráti körben való ünneplést javasolja. Egyre nagyobb teret hódít az utazás az ünnepek alatt, idegen tájon is lehet hagyományos, meghitt karácsonya annak, aki így dönt.

Az ünnepi előkészületek fontosak lehetnek, de inkább lelkileg, mint például a kimerültségig terjedő karácsonyi menü összeállítása – hívta fel a figyelmet Hal Melinda. A tudatos jelenlét sokat számít, a közös élmény, a hagyományok felélesztése és megteremtése nem működik úgy, ha közben magunkra nem figyelünk és azon aggódunk, hogy nem maradt a boltban karácsonyi szalvéta. Gondoljunk másokra és magunkra is, találjuk meg az egyensúlyt a befelé és kifelé figyelésben – zárta a pszichológus.

És hogy mire figyeljünk az ünnepek alatt a közösségimédia-használat során? Erről Klausz Melinda közösségimédia-szakértőt kérdeztük, aki elmondta: karácsonykor többet vagyunk otthon, így természetes, hogy egy idő után a családunkról a kütyük használatára terelődik a figyelmünk. Ilyenkor laza, vicces, érdekes tartalmakat szeretünk nézni, és éppen ekkor találhatnak meg minket a zsarolóvírusok, az adat- vagy pénzhalászó bűnözők.

A szakértő szerint az is veszélyes, hogy sokan kiposztolják a karácsonyi ajándékaikat, mutogatják a közösségi médiában, amiből a család jövedelmi helyzetére lehet következtetni.

Ha valaki még azt is megemlíti, hogy hová és mikor megy például síelni, azzal kész információkat ad a bűnözők kezébe

– magyarázza Klausz Melinda. A közösségimédia-szakértő azt tanácsolja, hogy ha mégis meg szeretnénk osztani karácsonyi élményeinket a közösségi oldalakon, figyeljünk oda és állítsuk be, hogy ezek a posztok csak az ismerőseink számára legyenek láthatók, ne osszunk meg mindent nyilvánosan, de a legfontosabb, hogy a jövedelmi helyzetünk ne látszódjon a fotókon.

