Világszínvonalú kutatóképzést indítanak a Semmelweis Egyetemen, hamarosan indul a jelentkezés

Hogyan tervezi lebonyolítani a képzést a Semmelweis Egyetem?

A képzés tantervét – folytatták – az amerikai intézmény állítja majd össze, amelynek első két hete a Semmelweis Egyetemen lesz, amit egy kilenc hónapos online képzés követ, a kurzus pedig Bostonban, a Harvard Egyetemen fejeződik be.

A hallgatók tehát élő workshopokon és webináriumokon fognak részt venni, ahol egyéni és csoportos feladatokat oldhatnak meg és kérésre egyénileg is többórányi előre felvett tananyagot hallgathatnak meg. A résztvevők várhatóan átlagosan heti hét-tíz órában fogják feldolgozni az anyagokat és elvégezni a projekteket – részletezte a Semmelweis Egyetem, majd arra is kitért, hogy a képzés megvalósításához intézményük milyen vállalásokat tesz.

Egyetemünk vállalja, hogy a legjobb ötven egyetemi jelentkezőt öt-ötezer dolláros támogatásban részesíti. A teljes képzés költsége egyébként tízezer dollár. Itt előnyben fogjuk részesíteni azokat az orvos kollégákat, akiknek úgynevezett tudományos képzettségük, PhD-jük van. A cél az, hogy olyan további kutatásokra készítsük fel őket, amelyek a betegellátást segítik, azaz a klinikai orvostudományt fogják előbbre vinni

– fogalmaztak, valamint közölték az is, hogy az oktatók körülbelül egyharmada semmelweises lesz.

Ajay K. Singh, a Harvard Medical School tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettese és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (Forrás: semmelweis.hu)

A Semmelweis Egyetem a világranglistán is sikeresen javította pozícióját

Lapunk kérdésére a Semmelweis Egyetem azokról a kiemelkedő szakmai eredményekről is beszámolt, ami az elmúlt négy év intenzív munkájának köszönhető.

Bármilyen rangsort nézünk, mindegyikben és minden paraméter tekintetében jelentős előrelépést értünk el. Immár a nyugat-európai egyetemek komoly versenytársának számítunk.

A Times Higher Education (THE) legfrissebb, 2023-as világranglistáján a tavalyi eredményén 41 helyet javított a Semmelweis, így a 236. helyre került. Az Európai Unió tagállamai között pedig a 64. helyen áll, jellemzően német, francia és belga egyetemek előzik meg a listán. Mindez azért jelentős, mivel magyar egyetem most először szerepel a THE világrangsorának legjobb, 250-es mezőnyében. Stratégiai cél ugyanakkor a top 100 között szerepelni, hiszen ez volt a célja a fenntartói modellváltásnak és ezt szolgálják az elmúlt időszak fejlesztései is” – húzták alá.