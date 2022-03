Palkovics: A Semmelweis Egyetem a térség egészségtudományának zászlóshajója

A Semmelweis Egyetem (SE) nemcsak a magyar, hanem a közép-európai régió egészségtudományának zászlóshajója, a mai napon pedig új vitorlát kapott

– jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki elmondta, a beruházásra a kormány mintegy hatmilliárd forint költségvetési támogatást biztosított, és az új, hatszintes oktatási épület 615 nap alatt készült el. A miniszter szerint az egészségtudományi kar jól illusztrálja azt a folyamatot, amit a magyar felsőoktatás végigjárt az elmúlt évtizedben: a tévúton járó oktatáspolitikát egy ambiciózus, gazdasági és a társadalompolitikai célkitűzésekkel rendelkező politika váltotta fel. A korábban robosztus és nehezen változó felsőoktatási rendszer mára minden korábbinál rugalmasabb, reagál a technológiai folyamatokra és a társadalmi igényekre – tette hozzá.

Palkovics László beszélt arról is, hogy a korábban alulfinanszírozott egyetemeknek ma minden korábbinál nagyobb, mintegy 2700 milliárd forintos fejlesztési igényei válhatnak valóra. Emellett az oktatás és a tanulás kifizetődővé vált a felsőoktatás minden résztvevője számára

– hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem impozáns helyet foglal el az oktatás, a kutatás, az innováció és a gyógyítás területén, és az intézmény egy év alatt 149 helyet javított a nemzetközi ranglistán. Az egyetem a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a kezdetektől fogva országos szinten vezető szerepet vállalt, ezért a kormány nevében köszöntetet mondott az intézménynek.

A miniszter szerint tíz éven belül az SE a világ száz egyeteme közé tartozik majd, és Európa öt legjobb gyógyító egyeteme között fogjuk emlegetni - mondta.

Az új épülettömb megépítésére azért volt szükség, mert megduplázódott a hallgatói létszám, jelentősen bővül a képzések száma, kiterjedt a nemzetközi együttműködés és megkezdődött a többszintű képzés – fejtette ki Palkovics László, majd kijelentette, hogy a Kossuth Zsuzsanna által lerakott egészségügyi alapok hozzájárultak az ápolók professzionális képzéséhez és jelentős mértékben segítik a magyar ápolás további fejlődését.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora arról beszélt, hogy az egészségtudományi kar az egyetem második legnagyobb kara, amely a közép-európai egyik legszélesebb spektrumú egészségtudományi képzését biztosítja. A karon jelenleg 3600 hallgató tanul, akik huszonhárom képzés közül választhatnak.

Az új épületszárny stratégiai jelentőségű a kar oktatási tevékenységének sikeres folytatásához és további fejlesztéséhez. Az épületben új laborok és gyakorlóhelyiségek is helyet kaptak, így tovább erősödhet a gyakorlati oktatás.

Az új épületszárnnyal a Vas utcai épületkomplexum immár minden szempontból a hazai egészségtudományi képzés fellegvárává válik. Teljes mértékben alkalmas lesz a kar jelenlegi és továbbiakban is bővülő képzési portfóliójának a támogatására, a magasabb hallgatói létszám magasabb minőségű képzésére, továbbá a külföldi hallgatók számának további növeléséhez is.

Bednárikné Dörnyei Gabriella, a kar dékánja mérföldkőnek nevezte az új épület átadását. Szerinte az álom 2020-ban teljesült, amikor a kormány támogatása révén elindulhatott az új épület tervezése, majd kivitelezése. Az új, 21. századi környezetet biztosító épületszárnyban számos innovatív oktatási tervük valósul majd meg – mondta.

Borítókép: Az új épület bejárása (Fotó: MTI/Kovács Tamás)