Fölényesen győzött Merkely Béla az SE rektorválasztó ülésén

Merkely Béla jelenlegi rektort választotta rektorjelöltnek a 250 éve alapított Semmelweis Egyetem (SE) szenátusa titkos szavazással. A tanszékvezető egyetemi tanár, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, Széchenyi-díjas orvos 36 szavazatot kapott a január 26-i ülésen.

Az elmúlt öt év legfontosabb eredménye az orvos- és egészségtudományi kurrikulum megújítása, és annak gyakorlatba történő bevezetése volt, melynek következtében tovább erősödött a gyakorlati, betegágy melletti oktatás szerepe, hasonlóan a világ meghatározó és legjobb egyetemeihez – hangsúlyozta Merkely Béla, aki 2018 óta tölti be a rektori tisztséget. Szerinte mindez annak köszönhető, hogy széles körben elismerik szerepét, amiért a Semmelweis Egyetem Kelet-Közép-Európában elsőként a világ legjobb 250 egyeteme közé jutott.

A rektori posztra Merkely Béla mellett Kellermayer Miklós, az intézmény Általános Orvostudományi Karának dékánja is pályázott. A szenátus – amely a hat egyetemi kar, a Hallgatói Önkormányzat, a Doktori Tanács, a Klinikai Központ és a két érdekképviselet választott képviselőiből áll – 36:8 arányban a jelenlegi rektornak szavazott bizalmat.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a rektorjelölt személyéről szóló javaslatot az egyetem elküldi a fenntartónak, majd a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány vezetője a Kulturális és Innovációs Minisztériumon keresztül továbbítja azt Novák Katalin köztársasági elnöknek. Az államfő 2023. július 1-jével ötéves időtartamra bízza meg az egyetem vezetőjét.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a Semmelweis Egyetem minden fontos felsőoktatási rangsorban jelentős előrelépést ért el az utóbbi években, így a nyugat-európai egyetemek komoly versenytársának számít.

A Times Higher Education (THE) legfrissebb, 2023-as világranglistáján a korábbi eredményéhez képest 41 helyet javított az SE, így a 236. helyre került. Az Európai Unió tagállamai között pedig a 64. helyen áll, főként német, francia és belga egyetemek előzik meg a rangsorban.

Mindez azért jelentős eredmény, mert magyar felsőoktatási intézmény most először került be a THE világrangsorának 250-es mezőnyébe. A modellváltott egyetem stratégiai céljai közé tartozik ugyanakkor a top 100-ba való bekerülés.