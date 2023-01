Gulyás Gergely: A civil szervezetek nélkülözhetetlenek a társadalom működéséhez

Egyedülállóan nehéz évek vannak a civilek mögött is, hiszen a közösségeket nagyon nehéz volt összetartani a koronavírus-járvány alatt, most pedig az energiaárak emelkedése nehezíti a közösségi terek fenntartását – fejtette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és hozzáfűzte, ezért külön köszönet jár a központoknak, hogy a nehéz időkben is jó gazdái voltak a civil ügyeknek – hangoztatta a miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ címet elnyerők kapocsként működnek az állam és a civil szféra között, és segítenek a helyi közösségeknek megtölteni tartalommal az állam által biztosított kereteket.

A most oklevelet kapott szervezetek többsége már bizonyított – emelte ki a miniszter, hozzátéve, továbbra is azt kéri a vezetőktől, hogy a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel lássák el munkájukat a következő években is.