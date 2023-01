– Úgy érzem, ezt is ajándékba kaptam a Jóistentől – hangsúlyozta Mező Misi, mert úgy gondolja, tehetségét is az Úrnak köszönheti, ezért is vett részt szívesen a Dicsőítő Sziget elnevezésű eseményen is nyáron. A Mesélő című előadásról ugyanakkor elmondta: a Covid-járvány idején néhány barátjával heti rendszerességgel videóchatelt, miközben gitározott, és ők javasolták neki, hogy próbálja ki magát egyedül is. Mivel korábban a felesége is erre ösztönözte, létrehozta a saját élettörténetére épülő előadást, ahol természetesen különféle stílusok dalait is eljátssza – tette hozzá a gyerekkora óta zenésznek készülő művész, aki nagyon élvezi, hogy ezeken a szerepléseken még a hangtechnikát is maga állítja be.

– Fontos szerepe van az életemben a hazaszeretetnek is. Nem tudom elképzelni, hogy más országban éljek, mert akárhová megyünk nyaralni, néhány nap után már honvágyam van

– vallotta be az énekes, felidézve történelmünk eseményeit, amelyek számára példaként szolgáltak. Szerinte Csíksomlyóhoz hasonlóan Tusványos is olyan hely, ahol egy szívvel és lélekkel lehet együtt a magyarság, ezért szeret ott fellépni a zenekarával. Kifejtette: nem jár sok helyre nyaralni, de ha teheti, minden évben ellátogat Gyergyószentmiklósra, mert úgy érzi, hazamegy az ottani barátaihoz, de ugyanolyan szívesen utazik a Felvidékre, a Délvidékre vagy Kárpátaljára is.

– Az Isten, haza, család hármasának fontossága minden keresztény emberben jelen van és jelen kell hogy legyen – fogalmazott Mező Misi, akinek a hazaszeret mellett a lokálpatriotizmus is fontos.

Emellett az adakozást is lényegesnek tarja, ezért a vendégszerepléseiért kapott összeget mindig felajánlja jótékony célra. Segített már gyermekei óvodáinak a XVI. kerületben és Szentendrén is, hozzájárult a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány költségeihez, de vitt már adományokat Böjte Csaba árváinak is. – Ahhoz, hogy jól működjön egy társadalom, vissza is kell adnunk abból, amit mi kapunk – jelentette ki, hozzátéve: ha az ember rendben van saját magával és szeretettel él, megszűnnek a háborúk is. Azt kívánja, mindenki találja meg Istent, mert hisz az ima erejében, és ha sokan imádkoznak a békéért, az szerinte meg is valósulhat.