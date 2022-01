A Mesélő: Mező Misi

„Kölyökként meghatározó zenei forrás volt számomra az autentikus cigány muzsika, később a latin hangzású dallamok szippantottak be, mint a Három Amigo, a La Bomba. A ­Magna Cum Laude énekeseként sem hagyott alább bennem a felfedezés vágya. A Második Műszak, a Naza, a Budapest Bár, a színházi éneklés, de a keresztény könnyűzene és Isten közelsége is mind-mind gazdagítottak, alakítottak, új dolgokra inspiráltak, ami a mai napig töretlenül hajt előre. Emiatt történik az is, hogy Mesélő-előadásom bemutatását olvashatod. Most ebből a színes zenei kavalkádból válogatok egy kellemes estényire valót” – írja közösségi oldalán.

Arra a kérdésünkre, mi várható az este folyamán, az előadó részletesen válaszolt:

– A Mesélő a zenei korszakaimról, projektjeimről szól, amelyeket sztorikkal tűzdelek meg hol humorosan, hol elmélyedten. A sztorikból következnek a dalok, amelyek egy érdekes, élménydús zenei világot mutatnak be. Célom ezzel a műsorral, hogy jobban megismerjen, még inkább kendőzetlenül lásson a közönség a színpadon. Egy gitárral a kezemben, mert semmilyen más segédeszköz nem szükséges ahhoz, hogy igazán ki tudjak tárulkozni.

Zene és próza, mindkettő úgy, hogy a közönség maximálisan szereplője legyen az előadásnak, ne csak nézője – sorolta Mező Misi. Elmondta, hogy olyan történeteket akar megosztani, amelyek neki is viccesek, vagy mélyek és elgondolkodtatók. Lesznek olyan epizódok is, amelyek a gyerekkoráról szólnak, de egészen napjainkig kísérhetjük a művészt, bemutatva azt a zeneiséget, amelyekből sokat merített.

Mező Misi keresztény rendezvényeken is fellép.

Kérdeztük, miben más egy ilyen előadás és mesél-e a hitéről. – Természetesen más, szinte minden tekintetben más – szögezte le az énekes. – Ezeken a rendezvényeken, ahol dicsőítő dalokat énekelek, nem az ember egója van középpontban, hanem Isten. Ebből kifolyólag nem rólunk szól és nem szabad, hogy ránk mutasson, csakis a Mindenható lehet reflektorfényben. Igen, játszani fogok dicsőítő dalokat, amelyeket magam szereztem barátaimmal, Gável Andrással és Gável Gellérttel, alkotótársaimmal, és ajándékként éljük meg – mondta mély meggyőződéssel.

„Mire számíthatsz, ha megtisztelsz jelenléteddel? Egy hangulatos, bensőséges, kicsit – a tőlem megszokottnál – csendesebb estére mindenképpen –

olvashatjuk végül közösségi oldalán.

– Egy kis megállásra, kikapcsolásra, kiszakadásra a hétköznapokból. Egy szál akusztikus gitárral énekelek majd, és mivel nem a nagy koncerteken megszokott számú közönség lesz jelen egy-egy ilyen alkalommal, úgy érzem, jobban át tudunk majd élni minden egyes dallamot, hangot, pillanatot. Úgy igazán, őszintén, ahogy vagyunk. Most zenésztársak nélkül, csak a hangszeremmel, azzal az útravalóval, ami belőlem fakad. Szerintem egy-egy útkereszteződésnél biztosan összetalálkozunk.

Várlak! Igaz történetekkel, kellemes muzsikával, de legfőképpen szeretettel!

Borítókép: Mező Misi (Fotó: Lajtos István)