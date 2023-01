Orbán Viktor: Ezeréves távlatban sincs olyan darabja a magyar kultúrának, mint a Himnusz

– Ezeréves történelmi távlatban sincs darabja a magyar kultúrának, ami felemelné úgy a szívünket, mint a Himnuszunk – húzta alá a kormányfő, majd kiemelte: méltó és igazságos, hogy a magyar kultúra napja a Himnusz megszületésének napja legyen. Továbbá jelezte, hogy műfaját tekintve a Himnusz imádság, mégsem térdepelve és végképp nem leszegett fejjel énekeljük, hanem éppen ellenkezőleg, egyenesen, és felemelt fejjel.

– Amikor olvassuk, nem Kölcsey Ferencet képzeljük magunk elé, nem a költő és nem is a Jóisten alakja rajzolódik ki, hanem az a rejtélyes valami, amit magyar sorsnak és géniusznak nevezhetünk

– rögzítette.

– A Himnusz arra emlékeztet minket, hogy jó okunk van a bűnbánatra – mondta a miniszterelnök. Szerinte a kérdés csak az, hogy mit kezdjünk ezzel a felismeréssel. Mint mondta, erre nem megoldás, hogy eltöröljük a történelmünket.

– Sok olyan nép volt, melyeknek sorsáról a történelem ura másképpen rendelkezett, és úgy tűnik, most is vannak olyanok, melyek eltűnésre ítéltettek. Ha igaz, hogy megmaradásunk nem vakszerencse, hanem a Jóisten segedelmével megvívott politikai, katonai és szellemi küzdelmek, ütközetek és szabadságharcok eredménye, akkor arra is érdemes keresnünk a választ, hogy mivel érdemeltük ki, hogy még mindig mi lakjuk a Kárpát-medence közepét, és még mindig miénk mindaz, ami belőle kisarjadt – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Orbán Viktor jelezte, hogy bár bűneink száma és mértéke lehet magas, de a Jóisten mégsem törölt el bennünket a föld színéről. – Ha meg is büntetett bennünket, de megengedi, hogy folytassuk a történelmünket. Ennek az lehet az egyetlen oka, hogy erényeink és érdemeink is számosak, vagyis kiérdemelhettük, hogy jövőnk lehessen – fűzte hozzá.

– Legnagyobb küzdelmünket mindig azért vívtuk, hogy azok maradhassunk, akik vagyunk, és úgy élhessünk, ahogy akarunk

– szögezte le Orbán Viktor. Hangsúlyozta: a brüsszeli bürokraták liberális világpolgárrá akarnak nevelni minket.

– Mindig kijátszottuk őket

– hívta fel a figyelmet.

A miniszterelnök elmondta, hogy nem tudnak csapdába csalni minket azok a szirénhangok, hogy álljunk a történelem jó oldalára. – A magyarok megtanulták, hogy a történelem jó oldalát azok a nagyhatalmak határozzák meg, akik felülkerekednek, őket pedig nem érdekli, hogy mi a jó a magyaroknak – tette hozzá. A kormányfő jelezte, hogy ezért nem szédülünk bele az egyre véresebb háború örvényébe, ezért akarunk tűzszünetet, tárgyalásokat és békét.

– Mi különleges nép vagyunk. Ezeregyszáz éve kijelöltük a szálláshelyünket, idegenek szorításában, és kialakítottuk az élet magyar rendjét – emlékeztetett a kormányfő.

– Magyarország, ahogy kétszáz éve, a Himnusz születésének a napján is, Magyarország

– részletezte.

– Mi mondjuk meg, ki jöhet be, ki maradhat itt, ki élhet velünk és ki nem. Mi akarjuk meghatározni azt is, hogyan kapcsolódhat össze az életünk a szomszédainkkal. Nem jobbak vagy rosszabbak vagyunk, hanem mások. Ezt a másságot a magyar kultúra adja, amelynek ma van az ünnepnapja. Innen a hunniai Szatmárcsekéről is üdvözletünket és nagyrabecsülésünket küldjük a Pannon Veszprém városának és népének, amely mától Európa kulturális fővárosa, bizonyítván Antall József régi tételét, miszerint magyarok vagyunk, tehát európaiak – húzta alá a kormányfő.