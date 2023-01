Szülőket és tanárokat akar „érzékenyíteni” a Labrisz

Vidékre is kiterjesztik az iskolákat és munkahelyeket célzó érzékenyítő programjukat a hazai LMBTQ-szervezetek. Az Európai Bizottság által finanszírozott, Befogadó terek elnevezésű programban a szervezők Budapest mellett Pécsen és Szegeden is oktatási projektet indítanak a pedagógusoknak és fiatalokkal dolgozó szakembereknek, amelyet az Amnesty International Magyarország, valamint a Labrisz Leszbikus Egyesület szakemberei és trénerei fognak lebonyolítani. A leírás szerint a 16 órás ingyenes továbbképzés után a tanárok már el fognak igazodni az ­LMBTQ-fogalmak között, valamint tisztába lesznek a homofób- és transzfóbtörvény (gyermekvédelmi törvény) negatív társadalmi hatásaival.

Ezen felül, ahol relevánsnak érzik, be tudják majd építeni a szexuális és nemi kisebbségeket érintő tartalmat az óráikba, valamint a saját iskolai környezetükre szabva alkalmazni tudnak olyan módszereket, amelyek segítik a ­bullying megelőzését és kezelését, illetve saját intézményükre szabott tervet hoznak létre annak érdekében, hogy az minél befogadóbbá váljon

– olvasható az esemény Facebook-oldalán.

A Labrisz Leszbikus Egyesület ügyvivője szerint egyébként az lenne jó, ha akkreditált képzést tudnának csinálni a tanároknak. „A pedagógusoknak meg van adva, hogy hány év alatt mennyi továbbképzésen kell részt venniük, de abba csak az akkreditált képzések számítanak bele. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne most egy ilyen programot akkreditáltatni. Szegény pedagógusok pedig annyira túl vannak terhelve, hogy nem fognak elmenni egy akkreditálatlan képzésre, mert nem fér bele az életükbe” – fejtegette a Telexnek adott interjúban Rédai Dorottya.

A szervezet ügyvivője arra is kitért, hogy a Meseország mindenkié című kiadvány meséivel kapcsolatban is tartanak képzéseket a pedagógusoknak, arról, hogy „hogyan lehet felhasználni a meséket az órákon különböző emberi jogi témák megvitatására”. Azt mondta, hogy mivel ezek mesék, ezeken az alkalmakon általános iskolás pedagógusok is jelen vannak. Az interjúból kiderült az is, hogy szeretnének egy szülői projektet is, mivel úgy vélik, egy ilyen képzésre is lenne igény. „Azt állítja a kormány, hogy ők a gyermekvédelmi törvényt azért hozták, mert a szülők kizárólagos joga a szexuális nevelés. Na, most mutasson nekem egy szülőt, aki ezt szívesen csinálja” – indokolta a projekt ötletét Rédai.

Miként lapunk elsőként megírta, 2022 február­ja és 2024 januárja között az Am­nesty International Magyarország a hazai LMBTQ-közösség legismertebb érdekvédelmi szervezeteivel, a Háttér Társasággal, a Labrisz Leszbikus Egyesülettel és a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal együttműködve programot indított a nemi és szexuális kisebbségek zaklatásának és diszkriminációjának csökkentésére a magyarországi iskolákban és a munkahelyeken. A Befogadó terek elnevezésű projekttel – amit az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja több mint 177 ezer euróval támogat – a közösségi oldalon feltüntetett információk szerint már több mint ötszáz diákot tudtak elérni, novemberben pedig elkezdődött a munkavállalóknak és munkáltatóknak szóló 270 perces tréning is.