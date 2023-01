Újabb lépést tett a Hiúz

A Lynx gyalogsági harcjármű-program elérte legújabb köztes célját: megkezdődött az alacsony intenzitású kezdeti gyártás (LRIP) az első megrendelő, a NATO-tag Magyarország számára – olvasható a Rheinmetall közleményében. A német hadiipari vállalat szerint a világ legmodernebb, magyarul Hiúznak hívott gyalogsági harcjárművének a programja fontos mérföldkőhöz érkezett, amely magában foglalja a Lance néven kifejleszett közepes kaliberű fegyverzettel ellátott torony, valamint a Hiúz további változatainak gyártását is. Azt is közölték, hogy a teljes sebességű gyártás, vagyis az FRP 2023 júliusában indul el.

A Lynx magyarországi, zalaegerszegi kiválósági központjába a szakképzett munkaerő toborzása és a gyártáshoz, tesztekhez szükséges technikai felszerelések szállítása és beüzemelése már javában zajlik.



Fotó: Koszticsák Szilárd

A közlemény emlékeztet: a magyar Honvédelmi Minisztérium 2020 szeptemberében szerződött a Rheinmetall-lal harci járművek és kapcsolódó szolgáltatások szállítására több mint 2 milliárd euró, jelen árfolyamon mintegy 800 milliárd forint értékben. Magyarország az első gyártási fázisban 46 Lynx gyalogsági harcjárművet és parancsnoki járművet, valamint kilenc, a már Tatán szolgálatba állított Leopard 2-es tankok alvázára épített Bergepanzer 3 Büffel páncélozott láénvctalpas mentőjárművet vesz át, amelyek mindegyike még Németországban gyártott. A második ütemben a magyarországi vegyesvállalat további 172 Lynx-et és harci segédjárművet gyárt majd. Az első ilyen járműveket 2024-ben tervezik átadni. A páncélozott harcjárműveken kívül lőszer és logisztikai szolgáltatások, valamint 16 speciális teherautó átadása is szerepel a szerződésben.

A Rheinmetall közleménye kiemeli az innovatív harcjármű csúcstechnológiás gyára Zalaegerszegen épült fel, a már meglévő és folyamatosan bővülő ZALAZone ipari park részét képezi. A zalai vármegyeszékhelyen épülő üzemben modern összeszerelő sorokat, egy festőműhelyt, valamint belső logisztikai rendszereket és egy automatizált raktárt hoznak létre. A létesítmény része a több mint ezer lóerős motorok tesztpadja, az elektromágnesen zavarvédelmet vizsgáló úgynevezett EMC-kamra, egy klímakamra, illetve egy földalatti lőtér, valamint egy harcjármű tesztpálya.

A cég szerint a kiválósági központ nemcsak Magyarország korszerű harcjármű-fejlesztési és -gyártási képességének fenntartásához és bővítéséhez járul hozzá, hanem erősíti az ország gazdaságát is. Azt is megjegyezték, hogy a Rheinmetall magyar kollégái már Németországban dolgoznak az új Lynxen, értékes tudásra és készségekre tesznek szert, amelyek elősegítik a know-how és a technológia átadását a zalaegerszegi sorozatgyártáshoz. Arra is emlékeztettek, hogy tavaly október 15-én a Rheinmetall átadta a Magyar Honvédségnek az első Lynx harcjárművet, amely a gépesített egységek gerincét fogja alkotni.

A nyolc lövészt és három fős személyzetet szállító, Hiúz harcjármű erősen páncélozott, 45 tonnát nyom, akkora súlyra mint egy T-72-es harckocsi. A Hiúz már említett Lance elnevezésű tornyában egy harminc milliméteres gépágyú jelenti a fő fegyverzetet, amelynek a kilőtt lövedékeit a cső végén lévő elektronika programozni tudja, hogy milyen távolságban robbanjanak, repeszfelhőt terítve akár támadó vagy felderítő drónokra is.

A gépágyúcső mellett egy párhuzamosított 7,62 milliméteres géppuska van felszerelve, míg a torony tetején egy 12,7 milliméteres, a jármű belsejéből távirányítható nehézgéppuska. Ha az előbbi fegyverek nem lennének elég az ellenség leküzdésére, akkor a torony jobb oldalán egy páncélozott tubusból két darab Spike irányított páncéltörő rakétát indíthat a jármű háromfős személyzete, akiket a legmodernebb elektronikai és optikai felderítő eszközök segítenek.