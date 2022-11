Védelmi ipari központtá válna Magyarország

– A magyar kormány kiemelt nemzeti és gazdaságstratégiai célja, hogy hazánk Közép-Európa meghatározó védelmi ipari központjává váljon a gyártásban és kutatás-fejlesztésben is

– írta ma kiadott közleményében a Honvédelmi Minisztérium.

Beszámoltak róla, hogy Palkovics László, technológiai és ipari miniszter meghívására tett látogatást szombaton délelőtt Csák János és Szalay-Bobrovniczky Kristóf hazánk legkiválóbb kutatás-fejlesztési infrastruktúrájánál,

Európa legnagyobb és a világ egyik legkorszerűbb járműipari tesztpályájánál, Zalaegerszegen.

Palkovics László elmondta, hogy ez nemcsak járműipari tesztpálya, hanem a világ egyik leginkább fejlődő innovációs ökoszisztémája is. A kormány célkitűzése az volt, hogy a tesztpályával a magyar autóipar működését támogassuk, azonban a tesztpálya más technikai területeket is vonzani kezdett. Megjelentek egyetemek, kutatók, két nemzetközi cég már építi a saját kutatóintézetét, és itt épül a Rheinmetall új gyára is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere a látogatás során kitért arra, hogy

a haderőfejlesztés nagyon fontos része az eszközök köré épülő tudás.

A Rheinmetall leendő harcjármű-gyárépülete előtt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűek a haderőfejlesztésben a zalazone-os tapasztalatok, az itteni tudás és technológia.

Csák János, kulturális és innovációs miniszter kiemelte, hogy itt

létrejött egy olyan innovációs környezet, ahol egyetemek, magáncégek, állami fejlesztők és kutatóintézetek működnek együtt.

Hangsúlyozta, hogy az itt létrejövő újításokból, kutatási eredményekből létrejöhetnek, vagy fejlődhetnek olyan magyar cégek, amelyek ki tudnak lépni a nemzetközi piacra is, vagy itthon beszállítóként az autóiparban és más iparágakban nagyobb szerepre tudnak szert tenni.

A háború és a szankciók miatt Európát a recesszió fenyegeti, ezért még az eddigieknél is fontosabb, hogy megfelelő védelmi ipari gazdaságpolitikát kövessünk, de mindaz, ami itt Zalaegerszegen történik bizonyítja, hogy jó úton járunk.

Borítókép: A Lynx KF41 harcjármű az átadási ünnepségen a budapesti Petőfi Sándor Laktanyában 2022. október 15-én. Ilyeneket is gyártanak majd Zalaegerszegen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)