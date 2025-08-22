miniszterADFHUN-REN Irányító TestületeEötvös Loránd Tudományegyetem

Hankó Balázs: Lábbal tiporják az egyetemi autonómiát

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma pert indított a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testületének, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szenátusának döntései ellen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 16:52
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) lábbal tiporja az egyetemi és kutatóintézeti autonómiát” – reagált a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalán arra, hogy az ADF pert indított a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testületének, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szenátusának döntései ellen.

Hankó Balázs felidézte, az ELTE szenátusa által megválasztott és kinevezett rektor, Darázs Lénárd kezdeményezte még júniusban a HUN-REN Irányító Testületénél, hogy a kutatóhálózat négy humántudományi kutatóközpontját – a megfelelő garanciák biztosítása mellett – az ELTE működtethesse tovább.

A kezdeményezést a HUN-REN elismert tudósokból álló Irányító Testülete, valamint az ELTE Szenátusa is nagy többséggel támogatta és megszavazta. Ez alapján augusztus 1-je óta a négy kutatóközpont a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ELTE égisze alatt folytatja működését.

Az ADF által indított perek ezeket az autonóm intézményi döntéseket támadják. Ez felháborító és elfogadhatatlan

– írta a miniszter.

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

