Újabb szakaszon jár a 3-as metró hétfőtől, már nem fog kelleni a pótlóbusz

Az átadás napján, január 23-án este 9 óráig a Göncz Árpád városközponttól a Kálvin térig majd járnak még a pótlóbuszok, utána az eddig megszokott esti közlekedési rend szerint Kőbánya-Kispestig mennek – hívják fel az utazóközönség figyelmét a közleményben. Január 24-től, azaz keddtől hétköznap napközben két szakaszon, Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró. A Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között továbbra is az M3-as, illetve a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont között az M3A metrópótló autóbusszal is lehet utazni.

Hétköznap esténként és hétvégén továbbra is a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni. A Nagyvárad téren – az állomás felújítása miatt – a Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér között közlekedő szerelvények továbbra sem állnak meg. A tér környéke a Népligettől induló M30-as állomáspótló busszal, a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől gyalog vagy Mol Bubival közelíthető meg.

Az észak-pesti és dél-pesti térségből a metrót elkerülő, alternatív eljutást biztosító járatok továbbra is közlekednek. A 3-as metró felújítása még 2017 őszén a vonal északi szakaszán kezdődött meg. A rekonstrukció során megújul Magyarország legforgalmasabb vasútvonalának infrastruktúrája, az állomások pedig akadálymentessé és korszerűbbé válnak.

A felújítás 2023 második negyedévében fejeződik be, az eredetileg tervezett első negyedévi tervekhez képest – melyet utólag átírtak az M3felujitas.hu oldalon, eltussolva a csúszást. A BKK most azt írja, hogy várhatóan március közepétől már a teljes vonalon jár majd a metró, május közepétől pedig az utolsóként felújított Nagyvárad tér és Lehel tér állomásokat is használhatják az utasok.

Borítókép: Munkavonat az Ecseri út metróállomáson az M3-as metró felújítás alatt álló déli szakaszán 2020. május 13-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)