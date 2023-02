A milliárdos áfacsalás szálai elvezethetnek egy rejtélyes alvilági leszámolás megoldásáig

Nem mellékes körülmény ugyanakkor, hogy információink szerint nemcsak utóbbi férfiak alapítottak kamucégeket megbízóik utasítására, hanem még legalább két személy. Ők leginkább egy dolog miatt kerülték el a vádlottak padját: mindketten halottak. A rendőrség gyanúja szerint meggyilkolták őket, holttestük pedig azóta sincs meg.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint három éve olyan adatok jutottak a rendőrök birtokába, hogy a vádlottak ismertségi körébe tartozó, az előbb említett két strómant megölhették, a maradványaikat pedig eltüntették, emiatt a Petőfi Attila vezette kiemelt ügyeket felderítő főosztály 2019 nyarán nyomozni kezdett.

Miután 2021 elején a Petőfi-féle főosztályt megszüntették, az eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda vette át. Az NNI azóta is több emberen elkövetett emberölés bűntett gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, jelenleg még ismeretlen tettesek ellen. Korábban megírtuk azt is, hogy a hatósághoz olyan információk is befutottak, hogy a két stróman azután halt meg, hogy 2013 novemberében megbízóik részére több százezer eurót vettek fel. Ráadásul egy tanú azt is megsúgta a rendőröknek, hogy a két „fehér lóval” a korábban a Sátor Lajos-féle bandához tartozó emberek végezhettek.

Sátor Lajos Szlovákia egyik legrettegettebb és legkegyetlenebb maffiavezére volt, akit a dunaszerdahelyi mészárlás megrendelőjének tartanak a hatóságok: 1999. március 25-én a hírhedt Fontana bárban rendőrségi akciónak álcázva kommandósnak öltözött bérgyilkosok több mint száz lövéssel kivégezték a rivális banda, a Pápay klán tíz vezetőjét.

Sátort 2010 decemberében végezték ki saját emberei, igaz, holtteste a mai napig nem került elő. Az, hogy a Sátor-féle bandától nem áll távol a strómanok likvidálása, a hírhedt felvidéki maffiaperekből is világosan kiderült. Az ott kipakoló vádlottak és tanúk egyöntetűen állították: bérgyilkosságokat követtek el, strómanokat és kényelmetlen tanúkat végeztek ki, akik vallomást tehettek volna a rendőrségen a különböző életellenes és gazdasági ügyekben. Vallomásokból az is kiderült, hogy a szlovákiai maffiózók olyan hajléktalanokat is eltüntettek, akiknek előzőleg a személyi okmányait és adatait cégek alapítására használták fel. Miután az áfacsalásokkal hatalmas összegeket vágtak zsebre, csődöt jelentettek, a strómanokat pedig agyonlőtték. Visszatérve a Győr környékén eltűnt strómanokhoz, úgy tudjuk, a szlovákiai szálon kívül még több más verziót is vizsgálnak a hatóságok abban a reményben, hogy kiderül, kik voltak a bérgyilkosság elkövetői és megrendelői.