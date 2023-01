Hidegvérrel kivégeztek két embert Németországban, a szálak a magyar alvilágig érnek

Brutális gyilkosság borzolta a kedélyeket 1990 novemberében Németországban. Egy müncheni autókereskedés tulajdonosára és egyik beosztottjára adtak le több lövést. Mindketten meghaltak, hidegvérrel kivégezték őket. A bűntett helyszínéről a tettesek nagyobb mennyiségű készpénzt vittek el. A hatóságok sokáig sötétben tapogatóztak és hiába keresték nagy erőkkel a gyilkosokat, végül eredménytelenül zárták le a nyomozást. Évtizedek teltek el, mire kiderült, mi történt, és a két férfinak miért kellett meghalnia.

A megoldás szálai Magyarországig, egy Siófokon történt kivégzésig vezettek. A gyilkosságot hazánkban a legrejtélyesebb gyilkosságok között tartották számon, az elkövetés brutalitása ritkaságszámba ment akkoriban.

S. Tamást, a siófoki Napfény szálloda recepciósát egy lövéssel végezték ki több mint harminc évvel ezelőtt, 1990. július 27-én. A fiatalember tarkón lőtt holttestét néhány órával később a takarítónő találta meg, a férfi véres fejjel feküdt a padlón, arca lila volt, kezében kulcscsomó, körülötte vértócsa, az életét pedig a gyors orvosi beavatkozás sem menthette meg. A nyomozást akkoriban folytató Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai két fő verziót állítottak fel a gyilkosság indítékát illetően: az egyik szerint haszonszerzés miatt ölt az elkövető, vagy pedig S. Tamással személyes nézeteltérés miatt számoltak le. A nyomozók a szállodában leltárt is készíttettek, s kiderült, hogy a kasszából hiányzik százezer forint, ami akkoriban jelentős összegnek számított. Ellenőrizték a szálló vendégeit is, ám csupán egyetlen gyanús személy akadt fenn a rostán, egy olyan férfi, aki nem a saját nevén jelentkezett be. Az illető büntetett előéletű volt, de a pulton talált ujjlenyomat nem az övé volt. A nyomozók kihallgatták a siófoki éjszakai élet jellegzetes figuráit is, ám senki nem tudott vagy nem akart érdemi információval szolgálni, így 1992 januárjában eredménytelenül zárult a nyomozás.

A siófoki Napfény szálloda volt recepciósának meggyilkolása ügyében 2014. november 5-én kezdett újra nyomozni a Petőfi Attila vezérőrnagy által vezetett, azóta már megszüntetett kiemelt ügyeket felderítő főosztály. Az újraindított nyomozás adatai azt a verziót valószínűsítették, hogy a gyilkosságot előre kitervelten, nyereségvágyból, pénzért követték el.

A recepciós megtámadása egy tipp alapján történhetett, a támadók pedig pontosan tudták, hogy az egyébként valutaváltással is foglalkozó férfinél aznap rengetek pénz lesz. Az ügyben végül meggyanúsítottak egy jogerős szabadságvesztését töltő, akkor 48 éves férfit, aki azóta már rákban elhunyt. Ő a gyilkosság idején csak 18 éves volt. A hatóság adatai szerint a gyilkosság másik elkövetője a kíméletlenségéről és hidegvérűségéről ismert, az alvilágban Csontkezűnek is nevezett, az emberölés idején szintén nagyon fiatal Döcher György volt. A rendőrök arra jutottak, hogy Döcher lőtt, de vallomásában erről beszélt bűntársa is, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését.

Utóbbi ügy úgy kapcsolódik a németországi kettős gyilkossághoz, hogy a siófoki gyilkosságban újraindított nyomozás során derült ki, hogy a portás lelövése összefügghet a müncheni autókereskedő és társa kivégzésével, ugyanis a lövéseket mindkét esetben ugyanabból a fegyverből adták le. Az eljárás adatai szerint Münchenben rablógyilkosság történt, az emberölést pedig ebben az esetben is Döcher és az akkor 18 éves bűntársa követhette el, igaz, információink szerint a nyomozók az alvilágban Turekként ismert U. Alex szerepét is vizsgálták, ám őt nem gyanúsítják ebben az ügyben.

Turek ellen egyébként egy hónapja emelt vádat a Fővárosi Főügyészség éppen Döcher György és testőre megöletése miatt. A két férfit 1999. február 2-án gyilkolták meg egy XV. kerületi presszóban. A sötét, hosszú kabátot, fején kapucnit, arcán sálat viselő tettes vélhetően egy cseh gyártmányú, 7,65-ös Scorpion géppisztolyból adott le húsz lövést. Az egyik áldozatát tarkón, a másikat szemen lőtte. Döcher – szintén jelen lévő – feleségét az elkövető életben hagyta. A leszámolás alig néhány percig tartott, majd a gyilkos sietve távozott a helyszínről. Az emberölésnek szemtanúja volt több szabadnapos katonai elhárítótiszt is, de az ő szerepüket tisztázta a nyomozás.

A gyilkosság előzménye, hogy Turek, miután megromlott a kapcsolata Döcher Györggyel, megkérte a felvidéki maffia rettegett vezetőjét, Sátor Lajost, hogy ölesse meg korábbi bűntársát és barátját. Sátor rábólintott a gyilkosságra, ám cserébe azt kérte, hogy Turek végezze ki riválisait, a Pápay klánt (ez volt a hírhedt dunaszerdahelyi mészárlás). Lényegében „bartergyilkosságban” állapodtak meg, ami általánosságban annyit jelent, hogy a merényletért a bűnbandák nem pénzzel fizettek, hanem egy másik kivégzéssel rendezték a számlát. A Pápay Tibor vezette szervezett bűnözői csoportot 1999. március 25-én végezték ki Dunaszerdahelyen, a Fontana étterem emeletén.