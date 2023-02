Elemzők: egy józan, a valósággal nyíltan szembenéző beszédet hallhattunk Orbán Viktortól

– Egy józan, a valósággal szembenéző, kemény és kijózanító beszédet hallhattunk Orbán Viktortól – állapította meg G. Fodor Gábor a Hír TV Napi Aktuális Extra című műsorában.

G. Fodor Gábor szerint jó hír , hogy egy olyan kormány van hatalmon Magyarországon, amely reményt adhat ebben a reménytelen helyzetben is. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint a beszéd egyik legfontosabb mozzanata az volt, amikor a miniszterelnök figyelmeztetett: „most kell észnél lenni, hiszen Európa a háborúba sodródás határán áll”.

Egyedül a béketáborban

Az elemző szerint a Nyugat valóban eldöntötte, hogy háborút akar. Nem lokalizálja, hanem kiterjeszti a konfliktust. Hozzátette, Magyarországon jelenleg is nemzetközi befolyásgyakorlás zajlik annak érdekében hogy belépjünk a háborúba.

Irtózatosan veszélyes helyzetben vagyunk. Egyedül maradtunk a béketáborban

– állapította meg. A jó hír szerinte az, hogy egy olyan kormány van ma hatalmon, amely reményt adhat ebben a reménytelen helyzetben is.

Képzeljük el, mi történik, ha az ellenzék győz 2022 áprilisában. Most vajon hol tartana Magyarország?

– Azt is mondhatnám, hogy Isten velünk van – mondta az elemző. G. Fodor Gábor szerint ha az ellenzéken múlna, akkor ma Magyarország több területen is komoly gondokkal küzdene. – A miniszterelnök beszédének gerince az volt, hogy rajtunk múlik, megjön-e az életkedvünk vagy elmegyünk innen. De nem csak a beszéd, az Orbán-kormány elmúlt 12 éve arról szólt, hogy végigvittek egy lelki forradalmat.

Ma már nem kérdés, hogy tudunk sikeresek lenni, tudunk magabiztosak lenni.

A baloldal állandóan lebeszél minket erről – mondta. A miniszterelnök gyermekvédelemről kapcsolatos mondatairól elmondta, Orbán arra utalt, hogy legyünk kemények, egyenesek és normálisak. Ne viszonyuljunk úgy a közelmúltban történt botrányhoz sem, ahogy a nyugat elvárja. Ne relativizáljunk, hiszen a gyermek szent és sérthetetlen.

Orbán Viktor három fő üzenete

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Orbán Viktor évértékelője három fő üzenetet tartalmazott. Az első és legfontosabb üzenet az volt szerinte, hogy a békepárti Magyarország mindenféle nyugati nyomás ellenére kimarad a háborúból. A következő üzenet,hogy a szankciók okozta infláció letörése kiemelt célja a kormánynak, az év végére egy számjegyű lesz az infláció mértéke. A családtámogatásokból és egyéb eddig elért eredményekből pedig nem engednek. A harmadik üzenet legfontosabb üzenet szerinte az volt, hogy

Magyarország nem enged a genderpropagandának, s itthon lesz a legszigorúbb gyermekvédelmi rendszer.

Deák Dániel közösségi oldalán arról is írt, hogy Orbán Viktor 1999-ben tartotta első évértékelő beszédét, mely műfajt ő honosította meg Magyarországon. „Ezek az országértékelőnek is nevezett beszédek kiemelt szerepet játszanak abban, hogy olyan politikussá vált a magyar közéletben, akinek sikerül a napi aktuálpolitikai viták szintje fölött álló, nagyobb távlatokon átívelő gondolatokat megfogalmaznia” – hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák arra is emlékeztetett, hogy

„a baloldalon a korábbi kritikáik ellenére végül lemásolták az évértékelő műfaját”.

Ugyanakkor az ellenzéki politikusok „sokkal inkább az aktuálpolitikai csatározások színtereként tekintenek rá”.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Kurucz Árpád)