Ellopta a show-t a robotsebészet, daVinci bemutatta az új fejleményeket

Fontosnak nevezte a kórház, az Országos Onkológiai Intézet (OOI) és a klinikai központok együttműködését, hogy az egyes helyeken felhalmozott tudás ne csak izoláltan, hanem összeadódva jelenjen meg az ellátásban.

A robotsebészet bevezetése, a legmodernebb technológia magyarországi elérhetősége egyfajta ösztönzést is nyújthat a szakorvosoknak

– tette hozzá Szondi Zita, aki bízik abban, hogy egyre többen érdeklődnek majd e technológia iránt az urológia és az onkosebészet szakterületen.

Polgár Csaba, az OOI főigazgatója arról beszélt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház a zászlóshajója az urológiai és urológiai daganatsebészeti ellátásnak. Mint mondta, büszkék arra, hogy az OOI és a Jahn Ferenc-kórház közös konzorciumban indíthatta el a robotsebészeti beavatkozásokat Magyarországon, egy-egy robot telepítésével. Kitért arra, hogy a két intézményben az első, tanuló évben 463 robotasszisztált műtétet hajtottak végre, ami sikeresnek mondható egy induló programnál. Céljuk, hogy a programot továbbfejlesszék, és még több beteget operálhassanak ezzel a technológiával.

Szántó Árpád, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke úgy fogalmazott, hogy a robotsebészet „ellopta a show-t” a minimál invazív ellátások elől, és örömét fejezte ki, hogy robotsebészeti beavatkozásokat már nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is végeznek.

Pécsett már működik egy robot, és tudomása szerint kiírták a Debreceni Egyetem ez irányú közbeszerzését. Az urológia rövid idő alatt nagy sebességre kapcsolt – értékelt, és úgy vélte, az, hogy a közelmúltban emelkedett az urológiai ellátások finanszírozása, talán kizökkenti a vidéki urológiai ellátást álmos helyzetéből.

Tenke Péter, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház urológiai osztályának osztályvezető főorvosa arról beszélt, hogy korábban a minimál invazív eljárásokban a kórház nem járt az élen, de az utóbbi tíz évben komoly fejlődésen ment át az intézmény és a szakma. Fontosnak nevezte az ilyen és ehhez hasonló szakmai konferenciákat, amelyen megismerhetők a szakterület legújabb vívmányai, műtéti eljárásai.

A robotsebészeti eljárások magyarországi bevezetésével kapcsolatban úgy fogalmazott: későn kezdtük, de a fejlődés és az első év kiemelkedő volt Kelet-Közép-Európában. Tenke Péter szintén úgy vélte, azzal, hogy Magyarországon is elérhetők a robotsebészeti eljárások, az orvostanhallgatók számára is vonzóbb lesz az urológiai szakterület, ezen belül is a konzolsebészet.

Újabb robot érkezhet

Magyarországon elsőként Tenke Péter szerzett konzolsebészeti proktori képesítést, így a magyar szakemberek itthon kaphatnak képesítést és szerezhetnek ilyen irányú vizsgát. A Jahn Ferenc-kórházban tervben van egy második robot beszerzése a Helyreállítási és ellenálló képességi eszköz (RRF) elnevezésű program forrásaiból. Ezt a berendezést a mellkassebészeti központban alkalmaznák – emelte ki Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója.

Borítókép: Tóth László, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára beszél a Minimál invazív eljárások az urológiában XIII. címmel rendezett nemzetközi továbbképzés és műtéti kurzus sajtónyilvános eseményén a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben 2023. február 24-én (Forrás: MTI/Balogh Zoltán)