– A jogállamiság védelmében létrehozott eszközök gyengék, alkalmazásuk lassú – nyilatkozta kedden Karácsony Gergely Brüsszelben a Cities for the rule of law (Városok a jogállamiságért) elnevezésű konferencián.

A dollárbotrány központi embere (Korányi Dávid) és Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint Magyarország hibrid rezsim. Fotó: Facebook

Budapest főpolgármestere szerint egyebek mellett ez tette lehetővé, hogy „hibrid rezsim” (Magyarországra utalt − a szerk.) jöhessen létre az Európai Unión belül. Karácsony Gergely úgy vélekedett, Magyarország nagyon messze áll azon elvárások megvalósításától, amelyeket az Európai Unió a csatlakozni váró országoktól is elvár.

Konkrétumokról azonban nem beszélt a főpolgármester

Úgy vélte, Budapest, valamint az európai városok legtöbbje jobban megfelel a jogállamiág és a demokrácia elvárásainak, mint a központi kormányzatok. Azokban az országokban, ahol a jogállamiság és a demokrácia hiányokkal küzd, a fővárosok a jogállamiság szigetét jelentik – mondta.

A városok támadásoknak vannak kitéve egyebek mellett az uniós források kiutalásának visszatartása által

− fejtette ki. Mivel ezek a városok működésük határaihoz értek, a jogállamiság helyreállításának nemcsak elméleti, hanem gyakorlati jelentősége van. Ezért is szükséges az európai fővárosok együttműködése az uniós források helyi szintű elosztása érdekében − tette hozzá Budapest főpolgármestere.

Karácsony szövetségese szerint Magyarország veszélyt jelent az EU számára

Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő beszédében azt mondta, Magyarország és Lengyelország szisztematikus problémákkal küzd a jogállamiság terén. Szavai szerint a jogállamiság helyzete Magyarországon olyan mértékben romlott, hogy nehéz hinni abban, hogy a helyzet könnyen megfordítható.

Közölte: noha úgy tűnik, demokrácia van Magyarországon, a tekintélyelvű rendszer kiépítésének lassú folyamata tapasztalható.

Emlékeztetett, vezetésével szeptemberben jelentést fogadott el az Európai Parlament, amely szerint az uniós értékeket rendszerszintű veszély fenyegeti Magyarországon, az ország többé nem tekinthető teljes mértékben demokráciának. Ezzel kapcsolatban kiemelte: noha „már unalmas” a jogállamiság magyarországi kérdésével foglalkozni az EP szinte minden plenáris ülésén, szükség van az újabb és újabb jelentésekre. Az EP-képviselő kijelentette: Magyarország konkrét veszélyt jelent az Európai Unió számára. Szavai szerint köztudott, hogy a magyar titkosszolgálatok szivárogtatnak Oroszországnak, továbbá élen járnak a hamis hírek terjesztésében, a hírek cenzúrázásában és a félelem keltésében a lakosság körében.

Tanulni kell a magyar esetből. Az Európai Uniónak meg kell tanulnia megvédeni magát a belülről érkező támadásokkal szemben

– tette hozzá a zöldpári EP-képviselő. Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa azt mondta, az Európai Bizottság az eljárásokat és a források kifizetésének felfüggesztését úgy irányítja, hogy a végső kedvezményezettek érdekei ne sérüljenek.

A főváros hallgat

A Facebook-oldalára feltöltött fényképpel számolt be róla Karácsony Gergely, hogy Brüsszelbe utazott. Mint Budapest főpolgármestere elárulta, vonattal utazott egy konferenciára, amivel elmondása szerint spórolt néhány mázsa szén-dioxidot a bolygónak és egy kis pénzt az önkormányzatnak. Ám a spórolás eléggé elhanyagolható összegű, mivel átszállás nélkül a Budapest–Brüsszel repülőjegy, ami a visszautat is magában foglalja, jellemzően 70-80 ezer forint közötti összegbe kerül. Ugyanakkor már 40 ezer forint körüli összegért is el lehet jutni a belga fővárosba, a legolcsóbb, last minute repülőjegyek már 11 ezer forintért is elérhetőek.

Eközben a legolcsóbb vonatjegy ára 22 800 forint, a visszaúttal együtt pedig 45 600 forintot kell fizetni egy Budapest–Brüsszel–Budapest távon.

Érdemes megjegyezni, hogy a főváros dolgozói részére a busás napidíjak mellett a szociális hozzájárulási költséget, a dologi költséget, az útiköltséget és a biztosítást is a fővárosi adófizetők állják. Ez az összeg pedig egyenes arányban növekszik a külföldön eltöltött időtartammal.

A budapesti Városháza sajtóosztályától hétfőn egyébként megkérdeztük, hogy mennyibe kerül a fővárosnak a fentebb említett konferencia, választ azonban még mindig nem kaptunk tőlük.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Koncz Márton)