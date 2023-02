Halálra ítélt négy óvodát Szegeden a baloldali városvezetés

Szeptembertől néggyel kevesebb óvoda lesz majd Szegeden

– derült ki abból az interjúból, amit Binszki József, Szeged baloldali alpolgármestere adott a Szeged.hu internetes oldalnak. A politikus a döntést azzal igyekezett alátámasztani, hogy az átszervezésre azért van szükség, mert néhány városrészben jelentősen csökkent a gyerekek száma, van, ahol már csak fele kihasználtsággal működött az intézmény, ami szerintük nem fenntartható. – Különösen azóta, hogy a kormány szabadjára engedte az energiaárakat. A bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban is hétszer többe kerül a gáz, mint egy éve. A távhő a tizenegyszeresére drágult, az áram pedig hatszorosára, és a kormány semmiféle segítséget nem nyújt, hogy az intézmények be tudják fizetni a számláikat. Mi tényleg csak azt a pár intézményt zárjuk be, amik a kihasználatlanság miatt fenntarthatatlanná váltak – mutatott rá Binszki József.

A Fidesz–KDNP közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, amelyben emlékeztetett arra, hogy legutóbb tavaly áprilisban röppent fel a hír három szegedi óvoda bezárásáról.

Mint kiemelték: az érintett szülők és a Fidesz–KDNP tiltakozása, no meg a szegedi baloldal szokványossá váló cicaharca akkor megmentette a kisdedóvókat. – A DK helyi vezetője annak idején így fogalmazott: „Nem lesznek óvodabezárások Szegeden, a fenntartó önkormányzat fenntartói jogokat gyakorló közgyűlésében a képviselők többsége nem támogatna egy ilyen gondolatot.” Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, a DK is megkapta a maga júdáspénzét, s a harminc ezüsttel felérő alpolgármesteri posztért cserébe Binszki Józsefet éri a megtiszteltetés, hogy megindokolhassa immáron négy óvoda bezárását – fogalmaztak a kormánypártok a sajtóközleményben. Hangsúlyozták: nem számít a Sás utcai óvoda megmentése érdekében összegyűlt másfél ezer aláírás, miként a Bem utcai óvoda 115 százalékos kihasználtsága sem.

De most már a DK-frakcióvezető körzetében működő Napsugár óvoda sem menekülhet, s a baloldal javaslata szerint lakat kerül a Honfoglalás utcai óvodára is

– fűzték hozzá.

A szegedi Fidesz–KDNP felháborítónak tartja, hogy a baloldal arról beszél: a kormány nem nyújt rezsitámogatást az intézmények fennmaradásához, miközben néhány hete harcolt ki Mihálffy Béla országgyűlési képviselő 1,3 milliárd forintot erre a célra. Botka László cinikus módon még megvárta a komoly összegű támogatás bejelentését, majd – arcul csapva az alsóvárosi, móravárosi, tápéi és tarjáni kisgyermekes családokat – halálra ítélte az érintett óvodákat – hívták fel a figyelmet.

Szavaik szerint a baloldal most is a megszorítás politikáját folytatja, illetve az esetleges befektetői érdek mentén cselekszik, s nincs tekintettel az óvodájukhoz, óvónőjükhöz, dajkáikhoz és pajtásaikhoz ragaszkodó kisgyermekekre.

A Fidesz–KDNP továbbra is elutasítja az óvodabezárásokat, s minden törvényes eszközzel fel fog lépni a Szeged érdekei ellen ható tervvel szemben. Egyúttal tiltakozásra kérik az érintett családokat és a velük szolidáris szegedi polgárokat, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is megmentsék az óvodákat a bezárástól – emelték ki.

Borítókép: Haág Zalán, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője, az oktatási bizottság tagja a baloldal által bezárásra javasolt Napsugár óvoda előtt (Forrás: Szegedi Fidesz)