Kudarcba fulladt kispesti program

Romos udvarok, autóbontónak használt utca, toldozott-foldozott villanykábelek, rengeteg szemét és használhatatlanná tett ingatlanok fogadják az arra járókat Kispesten, az Attila utcában. A kispesti önkormányzat az itteni ingatlanokat korábban az Utcáról Lakásba Egyesület rendelkezésére bocsátotta, hogy oda hajléktalanok költözhessenek be. A 2016–17-ben kötött bérleti szerződések közül az utolsó is lejárt tavaly, mert azokat az önkormányzat nem hosszabbította meg az egyesülettel. Jelenleg az Attila utcai ingatlanokban jogcím nélküli lakáshasználók tartózkodnak, köztük olyanok is, akik a korábbi lakók mellé csapódtak.

– Attól, hogy jogcím nélkül használják a lakásokat, még kellene fizetniük érte, ennek ellenére tetemes tartozást halmoztak fel

– mondta lapunknak Fekete Márk fideszes önkormányzati képviselő. A kispesti önkormányzat tudomásunk szerint már bírósághoz is fordult, hogy így érje el a lakások kiürítését. Ha a jogcím nélküli lakók ezt követően sem távoznak, akkor végrehajtást rendelnek el.

Információnk szerint az Utcáról Lakásba Egyesületet Varga Attila kispesti alpolgármester, Karácsony Gergely párbeszédes párttársa ajánlotta a Gajda Péter (MSZP) vezette önkormányzat figyelmébe.

Érdemes megjegyezni, hogy Jámbor András – Józsefváros baloldali országgyűlési képviselője, aki a 2019-es önkormányzati választások után társadalompolitikai referens lehetett Karácsony Gergely főpolgármester-helyettese, Kiss Ambrus mellett a főpolgármesteri hivatalban – élettársa történetesen az egyesület vezető alakja. Mint arról beszámoltunk, az egyesület ötvenmilliós keretet nyert el a fővárosi közösségi költségvetésből, hogy segítsenek megoldani a hajléktalanok lakhatási problémáját. Az összeg a fővárosi önkormányzat költségvetésében is szerepel, várható, hogy több ingatlant is kijelölnek erre a célra.