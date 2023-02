Veszélybe kerülhet az energetikai fejlesztésekre elnyert támogatás

Azt nem tudni, hogy a tizenegy intézményből háromra miért nem írtak ki közbeszerzést, pedig a fejlesztés ezek esetében is nagyon indokolt lenne. Van olyan intézmény, például a kertvárosi tagóvoda, ahol már épületrészt is be kellett zárni a beázások miatt. Gondot jelent azt is, hogy fogalmunk nincs, a fejlesztésekhez pontosan mennyi saját forrást kell hozzátenni, kétségesnek tartom, hogy az összeg elegendő lesz, amit korábban Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető jelzett nekem