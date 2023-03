A köztársasági elnök férje is bekapcsolódott a Pénzmúzeum rendhagyó tárlatvezetésébe

A kiállításra a Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum diákcsoportja is ellátogatott. A középiskola profiljához egyébként is közel álló témák nem voltak ismeretlenek a diákok előtt, mégis újdonságot és különlegességet jelentett számukra a pénzügyi kérdések újszerű megközelítése, valamint a rendhagyó tárlatvezetés, mivel ezúttal Novák Katalin köztársasági elnök férje, Veres István is csatlakozott a diákokhoz.