Alaptalanul nácizott a náci egyenruhákkal kereskedő Ungváry Krisztián

„Van ez az Ungváry Krisztián nevű történésznek nevezett bohóc” – írta Bohár Dániel a Facebook-oldalán. Az ismert riporter annak apropóján írt az egyébként náci egyenruhákat áruló történészről, hogy Ungváry kiforgatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek a Kormányinfón elhangzott mondatait.

Ungváry Krisztián. Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Ungváry kikészült, mert Gulyás Gergely a Kormányinfón kiejtette a száján a faj szót. Tudjátok, van ez a liberális elit, akik szerint a faj szó kimondása egyből náci dolog”

– fogalmazott Bohár Dániel. A riporter megfogalmazása szerint Ungváry egyébként borzasztóan álszent, ugyanis miközben moralizál, rinyál, nácit lát mindenhol, aközben pont ő az, aki náci egyenruhákat árul. „Szóval a faj szó használata náci dolog, de náci egyenruhából gazdagodni az jó. Értjük, Ungváry” – szögezte le Bohár Dániel.

„Gulyás Gergely kihúzta a gyufát az úgynevezett ballib elitnél, ugyanis a legutóbbi Kormányinfón nevén merészelte nevezni a gyereket. Azt találta mondani az Erasmus-program kapcsán, hogy »Ez egy magyarellenes, ha csúnyát akarok mondani, akkor faji alapú bosszú«”

– erről már Apáti Bence, lapunk publicistája írt a Facebook-oldalán. „A libsevikek persze azonnal ráugrottak a mondatra, mert hát micsoda dolog az, kérem szépen, hogy valaki magyarnak nevezze a magyart, majd bevetették a nehéztüzérséget, a történész Ungváry Krisztián személyében, aki nyilván szörnyülködött is egy sort. Semmi meglepi, hozta a kötelezőt, nácizott egy kövéret” – tette hozzá.

„Azonban túl azon, hogy más esetekben – mondjuk, amikor Bíró László tetűcszúzdázozott vagy amikor Budai Lóránt idézte egyetértőleg A. H.-t, esetleg amikor a szegedi jobbikos jelölt, Komjáti Zoltán Hitlert éltette Facebook-oldalán – Ungváry Krisztián néma csendbe szokott burkolózott, a történészről köztudott, hogy megmagyarázhatatlan vonzalmat érez a náci egyenruhák iránt, gyűjti is és kereskedik is velük, épp emiatt szokták bizonyos körökben Romvárynak nevezni” – emlékeztetett Apáti Bence.

Mint hangsúlyozta, ez persze nem akadályozza meg abban, hogy – amúgy minden alapot nélkülözve – lenácizza Gulyás Gergelyt.

Még 2020-ban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy Ungváry Krisztián nemcsak gyűjti, hanem üzletel is a náci relikviák­kal. Akkor a történész lapunk megkeresésére közölte: gyűjteményeit korábban Németországban is kiállította, valamint egyes hazai tárlatoknak is adott kölcsön tárgyakat.

Borítókép: Ungváry Krisztián (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)