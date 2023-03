Dömötör Csaba: Ez az út a világháborúhoz vezet

„Külön megér egy kört a német háborús politika fejlődéstörténete. A német kancellár egy éve még azt mondta, hogy csak ötezer sisakot küldenek, mást nem. Úgy érvelt, hogy ennek megvannak az okai, amelyek az elmúlt évtizedek fejleményeire alapulnak. Tehát nagyon is tisztában voltak a kockázatokkal és a történelmi tanulságokkal. Ehhez képest most már nemcsak páncéltörő fegyvereket és rakétákat, hanem Leopard tankokat is küldenek. Küld Leopardokat Svédország és Spanyolország is. És jön a következő szint, most már azon megy a vita, hogy menjenek-e vadászgépek. F–16-osok, vagy a britek esetében Typhoon gépet” – idézte fel a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese.

„Tényleg csak egy hajszál választ el minket attól, hogy európai katonák küldése is napirenden legyen. A felajánlások, amiket említettem, tagállami szinten születnek meg, de mit mondanak a brüsszeli intézmények? Ugyanazon a háborús trekken vannak. A bizottság elnöke és a tanács elnöke is még több fegyvert küldene, és ezt az Európai Parlament is megerősítette. Elfogadtak pár nappal ezelőtt egy háborúval kapcsolatos állásfoglalást az EP-ben. És a 18-as pont tételesen felsorolja, hogy miket kellene küldeni. Van itt minden, vadászgép, rakétarendszerek küldése, tényleg minden. Tehát nem elég, hogy nyögjük a gazdasági terheket, a háborús nyomás is egyre nagyobb.

Valahogy úgy szól a szirén hang, hogyha több fegyvert küldünk, akkor hamarabb vége lesz a háborúnak. 1914-ben is ezt mondták. Most lenne jó megállni”

– közölte a hivatalos közösség oldalán megosztott videójában Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese

Borítókép: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese (Fotó: Éberling András)