A lap arról is ír, hogy az elmúlt hónapokban drasztikusan nőtt a sofőröket ért támadások száma. Tavaly januárban mindössze egy ilyen esetet regisztráltak, míg 2023 első hónapjában hat bűncselekmény is történt, ami azt jelenti, hogy hatszorosára nőtt az ilyen esetek száma. Megjegyzik, hogy volt példa rablási kísérletre is, de a legjellemzőbb inkább az, hogy egy-egy fizetni nem akaró utas válik agresszívvá.