Jelöltvadászatba kezdett az ellenzék

Az ilyen bejelentések lényege a lehetséges alternatívák beszűkítése – fogalmaztak forrásaink arról, hogy a Jobbik – Konzervatívok pár napja bejelentette, Veres Pált támogatja a 2024-es önkormányzati választásokon. A párt a döntését azzal indokolta, hogy a jelenlegi polgármester az a személy, aki igazi lokálpatriótaként, pártérdekeken felülemelkedve tudja Miskolcot vezetni, polgármesteri működése, várospolitikája pedig egybevág azzal, amit a párt országosan is képvisel, ezért Veres támogatását az országos elnökség is jóváhagyta. A dolog érdekessége, hogy a Jobbik – Konzervatívok a csúfos áprilisi választási vereség után leszögezte, a jövőben nem hajlandók a DK-val együttműködni. Veres Pál ugyanakkor az együttműködés bejelentésekor úgy nyilatkozott,

mindez az első lépés, folyamatban van annak a csapatnak az összeállítása, amellyel neki lehet vágni a következő évben a választásnak. Jelezte, folynak az egyeztetések a 2019-ben őt támogató többi párttal is, melyek között ott volt a DK is.

A baloldal belső ügyeire rálátó forrásaink egybehangzóan állították: bár nincs kimondva, de az elsődleges cél a Gyurcsány Ferencék „nyomulásával" szembeni ellenállás, illetve az érintett pártok saját hatalmi pozicionálása, egyfajta igazodási pont megalapozása a későbbi tárgyalásokra. Mint fogalmaztak:

a Jobbik – Konzervatívok bejelentése azt üzeni elsősorban a DK-nak, de akár a Momentumnak vagy az MSZP-nek is, hogy ne is álmodjanak arról, hogy lecserélik Veres Pált.

Veres Pál, Miskolc polgármestere és Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője (Forrás: Veres Pál/ Facebook)

Mindez ugyanakkor nem garantálja, hogy Veres újra polgármester lesz, az viszont biztosra vehető, hogy ha bármelyik másik baloldali párt alternatívát állítana fel vele szemben, úgy egyikük sem fog győzni, a kormánypártok jelöltje nyer majd – hangoztatták forrásaink. Szerintük ugyanakkor nemcsak a Jobbik, hanem a többi baloldali párt, sőt Karácsony Gergely is a jászberényi példát veszik alapul, ahol a DK nélkül is tudott nyerni az ellenzék – az egyébként egy civil szervezet jelöltjeként induló, de alapvetően jobbikos hátterű Budai Lóránt személyében.

Végül, de nem utolsósorban forrásaink ugyancsak egybehangzóan úgy vélekedtek:

jelenleg káosz uralkodik a baloldalon, nem tisztázott, hogy a vitás helyeken tartanak-e újabb előválasztásokat vagy a felek orosz rulettbe kezdenek, illetve hogy tárgyalásos úton meg lehet-e egyezni a DK-val a már megnevezett polgármesterjelöltek támogatásáért cserébe.

A DK nyomulásával szembeni ellenállás esélyeivel kapcsolatban ugyanakkor érdemes felidézni: pár napra rá, hogy a Jobbik bejelentette Veres Pál támogatását, Dobrev Klára Miskolcon tartott kampányrendezvényt, ahol bejelentette: a korábban jobbikos Varga Ferenc is átlépett a DK-ba, az Országgyűlésben is Gyurcsány pártját erősíti, sőt: Varga emellett az árnyékkormányban is feladatot kap, ő lesz a nemzetiségi önkormányzatokért felelős kormánybiztos.

Az MSZP eddig többek mellett Péterffy Attila pécsi, Schwarz Béla ajkai, Brunner Tibor esztergályhorváti, Csőzik László érdi, Török Ottó óbudai, illetve Takács László alsógagyoni polgármestert biztosította támogatásáról. A napokban pedig Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere jelentette be, hogy újra elindul a jövő évi választáson. Hasonló bejelentést tett már egyébként több ellenzéki vezetésű fővárosi kerület polgármestere, többek között Pikó András VIII. kerületi, László Imre XI. kerületi, Baranyi Krisztina ferencvárosi és Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester is.

Borítókép: Ellenzéki rendezvény (Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád)