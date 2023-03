Karácsony átjelentkezésre kérte munkatársunkat + videó

Gyurcsány Ferenc még szeptemberben beszélt arról a Partizán nevű YouTube-csatornán, hogy egyáltalán nem alapértelmezett az, hogy a Demokratikus Koalíció támogatja Karácsony Gergely újraindítását a főpolgármesteri székért. Érdemes azt is felidézni, hogy a legutóbbi választáson a DK Kálmán Olgát rá is indította Karácsonyra. Gyurcsány ezt akkor azzal indokolta, hogy

Gergő mögül elment a támogatás.

Ennek fényében még izgalmasabb az a folyamat, amit hétről hétre látunk, hogy sok párbeszédes politikus csatlakozik a DK-hoz.

A Magyar Nemzet értesülése szerint Karácsony Gergely már megpróbált ajánlatot tenni a baloldali pártoknak.

Ennek pedig az a lényege, hogy a jelenlegi ellenzéki polgármesterek induljanak újra kerületükben a jövő évi önkormányzati választásokon. Mindezt pedig tegyék pártlogók nélkül, egy egységes civil ernyőszervezet jelöltjeiként. A Magyar Nemzet információ szerint a felvetés megosztotta a baloldali politikusokat, a Kétfarkú Kutya Párt pedig még korábban jelezte, hogy nem támogatják Karácsony Gergely indulását.

A főpolgármester március 15-i beszédében is előszeretettel hivatkozott „civilekre”, az pedig egyáltalán nem tiszta, hogy mit is jelent ez pontosan, mindenesetre nagy eséllyel a kampányában is civil ernyőszervezetekre akar majd támaszkodni.

Borítókép: Karácsony Gergely, a háttérben Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)