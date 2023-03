Az emberi méltóság, a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú, sérelmes bemutatását tiltó szabályok, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése valósult meg a ValóVilág 11. évadának műsorszámaiban – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A Médiatanács állampolgári bejelentés alapján és hivatalból is vizsgálta a műsorszám évadát. Mint tájékoztattak,

a testület már korábban jelezte a joghatósággal rendelkező luxemburgi médiahatóságnak az RTL Kettő csatornán és az RTL+ online szolgáltatásán elérhető 24 órás élő közvetítéssel kapcsolatban felmerült jogsértéseket, és kérte a szükséges intézkedések megtételét.

Az újabb hatósági ellenőrzések nyomán a ValóVilág február 14-én és 16-án sugárzott összefoglalói kapcsán a magyar szabályok szerint további törvénysértések történtek. Emellett az élőben közvetített online tartalomban is előfordult jogsértés: a médiaszolgáltató által alkalmazott reality-műfaj eszközei és képi hatásai sértik az emberi méltóságot.

A Médiatanács értesíti a joghatósággal rendelkező luxemburgi társhatóságot a magyar szabályozás alapján felmerült újabb jogsértésekről, és kéri a szükséges intézkedések megtételét

– írták.

Ismertették, a társhatóságnak e megkeresés alapján is fel kell hívnia a szolgáltatót, hogy tegyen eleget a magyar jogszabályi előírásoknak, és tájékoztatnia kell a Médiatanácsot, valamint az Európai Bizottságot a problémák megoldása érdekében hozott lépéseiről. Ezt követően, két hónapon belül tájékoztatnia kell a Médiatanácsot az elért eredményekről, vagy ha nem sikerült megoldást találnia, annak okát is ismertetnie kell. Ha a joghatósággal rendelkező tagállam a határidőn belül nem jár el, vagy az elért eredmények nem megfelelőek, a Médiatanács további lépéseket is tehet. A jogszabályokban meghatározott feltételek mentén a testület ez esetben jogosult arra, hogy intézkedjen a jogsértő médiaszolgáltatóval szemben.

Hasonló megkeresésekkel fordult a Médiatanács a Netflix streaming szolgáltatón adott műsorszám miatt a holland, valamint a Super TV2 és a Mozi+ csatornákon jogsértő módon sugárzott tartalom miatt a román társhatósághoz.