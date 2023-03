Nacsa Lőrinc: Magyarország a béke pártján áll

– A Fidesz–KDNP nem fogja hagyni, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba – jelentette ki Nacsa Lőrinc a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese hangsúlyozta, hogy több mint egy éve tart Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja, aminek a végétől egyre messzebb kerülünk, és hihetetlen nyomás helyeződik Magyarországra, a magyar kormányra. – Ez egy háborúpárti politikai nyomás, ami kívülről és belülről is érkezik – mondta a kormánypárti politkus. Megjegyezte, hogy azért nyújtottak be békepárti határozati javaslatot az Országgyűlésnek, mert meg kell erősíteni a béke melletti elköteleződést, a politikai nyomásra pedig politikai választ kell adni.

A kormánypártok békepárti határozatot terjesztettek be az Országgyűlésnek Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A béke oldalán

– Európa a háborúba sodródás napjait éli, az Európai Parlament határozatokban követeli fegyverek szállítását, háborúpárti amerikai és brüsszeli politikusok próbálják Magyarországot nyomás alá helyezni, hogy álljon be a háborúpárti sorba. Mi a béke mellett állunk és a béke mellett fogunk kiállni akkor is, hogy ha a háborúpártiak továbbra is nyomást gyakorolnak ránk – szögezte le Nacsa Lőrinc. A KDNP képviselője emlékeztetett, hogy már 35 ország szállított fegyvert Ukrajnának, így nem lehet helyi konfliktusról beszélni. Szót ejtett arról is, hogy a hétről hétre megszülető európai parlamenti határozatok valójában háborúpárti nyilatkozatok, amelyeket felelőtlenül tesz a Nyugat, és ez az út világháború felé vezet.

– Ennek kell megálljt parancsolni, ezért nyújtották be a kormánypártok a békepárti határozatot

– emelte ki.