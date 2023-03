Tordai szerint a most egy százalékos Párbeszéd jövőre a tízet is elérheti + videó

Az IDEA Intézet márciusi közvélemény-kutatása alapján az LMP, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd is 1 százalékon áll. Ennek értelmében a parlamenti küszöb eléréséhez szükséges szavazóbázissal csupán a DK, a Momentum és a Mi Hazánk rendelkezik.

A hétvégén Párbeszéd – Zöldekre módosította nevét Karácsony Gergely pártja. Vélhetően ezzel szeretnének határozottabb karaktert építeni a gyakorlatilag mérhetetlen támogatottsággal rendelkező politikai formációnak. A közelmúltban hasonlóval próbálkozott a Jobbik is, hiszen az ő nevük ezentúl Jobbik – Konzervatívok. Ez a karakterépítés egyelőre úgy tűnik nem mozgatta meg az ellenzéki szavazókat.

Ennek ellenére Tordai Bence bizakodóan nyilatkozott a Mediaworksnek, sőt korábbi álláspontját is megerősítette. A Párbeszéd társelnöke még tavaly júliusban is arról beszélt, hogy becsélese szerint 5 és 10 százalék között lehet a támogatottságuk. Ezt azt optimizmust azonban azóta sem igazolták vissza a kutatások. Tordai most pedig azt mondta, hogy számításaik szerint a jövő évi EP választáson 5 százalék felett fog teljesíteni a Párbeszéd, és minimum két mandátumra számítanak.

Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)