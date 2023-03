Újabb fejlemények a 3-as metró ügyében, a hétvégén megint változik valami

Mivel hétvégente a pótlóbusszal a Lehel tér és a Nagyvárad tér is elérhető, ilyenkor az M14-es és az M30-as állomáspótló járatok nem közlekednek, viszont a 34-es és a 106-os buszok – a hétköznapokkal megegyezően – a Göncz Árpád városközpont helyett a Lehel térig járnak.

Emlékeztettek arra is, hogy a 3-as metró felújítása 2017 őszén kezdődött el. Az öt és fél éve tartó rekonstrukció során teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: a többi között új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket, és szigetelték az alagutakat is. Minden állomás új külsőt és belsőt kapott, valamint nagy hangsúlyt fektetnek az akadálymentesítésre is: lifteket és ferde pályás felvonókat építettek be a mozgásukban korlátozottak segítésére, valamint taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozottak közlekedését.