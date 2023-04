„Belpesti senkiházi vagy” – mondja a sajtószabadságért küzdő momentumos a riporternek + videó

„Utolsó belpesti ficsúrok vagytok, itt veritek a nyálatokat, utolsó belpesti senkiháziak!” – Lőcsei Lajos így szidalmazta a Mediaworks stábját a Momentum szerda reggeli akcióján. Ám ez az eset is csak a neoliberális párt mélyülő identitásválságát mutatja, hiszen korábban pont a Momentumot érte az a kritika, hogy nem látnak tovább a Nagykörútnál. Ráadásul Lőcsei egyebek mellett az „undorító” jelzővel társította a „belpesti” kifejezést. A Momentum országgyűlési képviselője ráadásul azzal is megpróbált odaszúrni a „belpesti” kollégáinknak– akik valójában nem is fővárosiak –, hogy még soha nem végeztek kétkezi munkát. Lőcsei azt a múltkori kijelentését is megismételte, hogy csak akkor nyilatkozik, ha a riporternél kanyarfúró van.

A Momentum egyébként ismét egy építési területen bontott kordont, amivel a sajtószabadság „problémáira” szerették volna felhívni a figyelmet. Hajnal Miklós, a párt országgyűlési képviselője a Mediaworksnek először azt mondta, hogy minden újságírónak kijárna, hogy kérdezhessék a politikusokat, ezt követően a következő párbeszéd történt:

„Riporter: Ha megengedi, más témáról is kérdezem.

Hajnal Miklós: Ó. Azt nem fogom megengedni.”

Hajnal végül mégis mondott néhány mondatot az ellenzék buszoztatási akciójával kapcsolatban. A Mandiner számolt be először arról, hogy a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat Professional Kft. összesen több mint ötvenmillió forintot, míg a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom mintegy negyvenmilliót költött a baloldali szimpatizánsok utaztatásra. Hajnal Miklós saját bevallása szerint nincsen tisztában az ilyen jellegű operatív részletekkel, és nem hallott még az ügyről. Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke szerint addig a pontig nincs gond ezzel a kampánytevékenységgel, amíg nem adófizetői pénzből történik. A további kérdéseket azzal hárította, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál kellene érdeklődni. A belpestiző Lőcsei Lajos a témával kapcsolatban pedig a következőket mondta:

„Undorító. Belpesti senkiházi.”

Borítókép: Hajnal Miklós (Momentum) kordonbontás közben (Forrás: Képernyőfotó)