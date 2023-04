Deutsch Tamás Az igazság órájában: a brüsszeli korrupció rendszerszintű

Az igazság órájának vasárnapi adásában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Törcsi Péter, a központ operatív igazgatója arra keresték a választ, háborúpárti-e a szélsőbaloldali Biden-adminisztráció, és maga alá temetheti-e Brüsszelt a mindent beborító korrupció. Telefonon érték el Deutsch Tamást, a Fidesz EP-képviselőinek delegációvezetőjét, aki kijelentette: a brüsszeli döntéseket nem az európai érdek alapján hozzák meg, hanem az alapján, hogy a külső résztvevők közül ki vásárolt magának döntéseket.

Az egyre-másra kipattanó brüsszeli korrupcióról Deutschnak az a véleménye, hogy

a brüsszeli korrupció rendszerszintű. Arra épül, hogy külső szereplők a döntéshozatalban politikai befolyást vásárolnak, és így nem az európai érdek határozza meg az uniós döntéseket, hanem azok érdeke, akik meg tudták vásárolni a politikai befolyást. Ez a rendszer lepleződött le.

„Erről már politikusok, politikatudósok, újságírók sokat értekeztek, de ilyen letagadhatatlan bizonyítéka annak, hogy rendszerszintű a korrupció a brüsszeli bürokrácia működésében eddig még nem volt, és ezek az ügyek azok, amelyek egymás után a nyilvánosságra kerülnek. A legfrissebb ügyben az is kiderült, hogy most egy újabb Európai Bizottsági Főigazgatóságnál, a Versenyjogi Főigazgatóságnál legkevesebb 23 olyan nagy összegű utazása volt az uniós tisztségviselőknek, bürokratáknak, ahol befolyásos üzleti érdekcsoportok vagy nagyon nagy anyagi erővel bíró ügyvédi irodák fizették a brüsszeli köztisztviselők bürokraták útjait, akiknek egyébként abban kellett dönteniük, hogy valami jogszerű vagy nem jogszerű. Ha van ennél durvább befolyásolás vásárlási forma, akkor még elképzelni is nehéz. Ez a rendszer lepleződött le. Ezt az egész friss korrupciós mocsarat le kell csapolni.”

Szánthó Miklós szerint a magyarországi baloldal és a propagandamédiája egy tettetett álnaivitással áll a háború vagy béke álláspontjához: a baloldal letagadja a maga háborúpárti álláspontját, aközben ilyen tettetett mismásolással, és körmönfont érveléssel számon kéri a békepárti jobboldalon, hogy miért nem ugyanaz a véleménye a konfliktusról, mint neki, Brüsszelnek és a washingtoni szélsőbaloldali Biden-adminisztrációnak:

„nagyon sok esetben egész egyszerűen megpróbálnak ilyen álnaivak lenni, és ilyen tettetett infantilizmussal rácsodálkozni arra, hogy ők háborúpártiak, hát micsoda mondás ez, ők sose pártolnak háborút, és utána, amikor az ember eljut a beszélgetés vagy az adott érvelés végére, akkor pedig azzal találkozik, hogy igazából számon kérik a békepárti állásponton lévőket annak kapcsán, hogy miért nem szállítanak fegyvert, miért nem akarnak még több pénzt nyújtani Ukrajnának a háborús felfegyverkezésre, miért nem akarnak még inkább involválódni a katonai konfliktusban; az amerikai nagykövetség kampánya, ahogyan Gulyás Gergely miniszter is elmondta, az azért háborúpárti, mert valóban, a nap végén két álláspont van.