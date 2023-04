Ingyen öntözés, meghosszabbított árstop – összefoglalónk a Kormányinfóról

A kormány tegnapi ülését is a háborús helyzet értékelésével kezdte. Mindkét oldalon egyre több fegyver kerül a frontra, ami azt vetíti előre, hogy a háború beláthatatlan ideig is elhúzódhat, de már most több százezren meghaltak a konfliktusban – jelentette ki a mai kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Uránfegyverek a fronton

Mint mondta, az is tudható, hogy néhány nyugati ország urán tartalmú fegyvereket szállít, Oroszország pedig atomtölteteket tesztel.

Kiemelte: a gazdasági segítségnyújtásban eddig is részt vettünk, de a fegyverszállítással kapcsolatos álláspontunk nem változott. A magyar kormány szerint az egyik legfontosabb cél, hogy a NATO ne keveredjen bele a háborúba, mert az világháborút jelentene, ami pedig atomháború lenne.

A tárcavezető rögzítette: a kormány a béke párján áll továbbra is. Mint hangsúlyozta:

amíg háború van, szankciók vannak és infláció.

Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra sem mondott le arról, hogy egy számjegyűnek kell lennie év végéig az inflációnak Magyarországon.

A háborúra vonatkozó kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely kifejtette, hogy mi magyarok a történelmi tapasztalataink alapján is tudjuk, hogy egy háború lezárásakor nem törvényszerű, hogy a határokat a frontvonalak helyén jelölik ki, azért kell minél előbb tűzszünet, hogy tárgyalóasztal mellett lehessen eldönteni ezeket a kérdéseket. Szerinte a másik álláspont, hogy a háború addig tartson, ameddig pontosan azok a határok lesznek, amik a háború előtt voltak. Hozzátette: aki utóbbi mellett áll ki, az abban érdekelt, hogy a háború még évekig tartson.

Ingyenes lesz az öntözés

A kormány a tegnapi ülésén tárgyalt mezőgazdasági kérdéseket is. Az időjárás – szemben a tavalyi évvel – idén kegyes volt a gazdákhoz – mondta a tárcavezető. Mint tájékoztatott,

a mezőgazdasági öntözés 2023-ban ingyenes lesz, ennek a költségeit a kormány átvállalja a gazdálkodóktól.

Ez a miniszter tájékoztatása szerint közel tízmilliárd forintba kerül majd az államnak.

A kormány tárgyalt az ukrán gabona kérdéséről is. Gulyás Gergely elmondta, először arról volt szó, hogy az afrikai országok megsegítéséhez kell a gabona, ahol az éhezés kockázata is fennáll, ha ezek a termények nem jutnak el a célországokba. Ezzel szemben ma azt látjuk, hogy a beömlő ukrán gabona a magyar agráriumot tenné tönkre – jelentette ki Gulyás.

– Az importtilalom 25 termékre terjed ki. Magyarországon keresztül lehet szállítani, Magyarországra nem. Ezért az illetékes hatóságok a tranzitszállítmányokat zárral látják el a határon. Elektromos eszközökkel és járőrök segítségével nyomon követik – tájékoztatott a miniszter.

– Szívesen segítünk Ukrajnának, de azt világosan kell látni, hogy a magyar mezőgazdaságot ez nem teheti tönkre – szögezte le Gulyás.

– A mikrovállalkozások esetén az átlagfogyasztásig eddig is kedvezményes tarifát érvényesítettünk, azonban efelett 165 forint/kilowattot fizettek. Ezt a lakossági piaci árra vonatkozó 70 forint/kilowattra csökkentjük. A kormány a rezsicsökkentés politikáját fenntartja, ez közel 1500 milliárd forintba kerül az idei évben – mondta el az energiaárakkal kapcsolatosan a miniszter.

Meghosszabbították az élelmiszerárstopokat

Gulyás Gergely bejelentette, hogy

június 30-ig meghosszabbították az élelmiszerárstopokat.

A miniszter hangsúlyozta: nyáron valószínűleg nagymértékben csökken az infláció, de marad az a gyakorlat az árstopok tekintetében, hogy két héttel a lejárat előtt elemzik a helyzetet, és döntenek a hosszabbításról. Kérdésre válaszolva elmondta: a kormány asztalán benzinárstop-előterjesztés egyelőre nincsen, de kizárni semmit nem lehet.

A Kormányinfón a kormányszóvivő kifejtette, hogy milyen intézkedésekkel segítené az olcsóbb bevásárlást az árstopokon túl.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: az infláció elszabadulására adott válaszaink működnek.

Kiemelte, hogy az árstopok bevezetése óta több mint hatezer üzletet ellenőrzött a hatóság, hogy betartják-e a vonatkozó előírásokat. Mint mondta, nem tűrik a trükközést, és nyerészkedni sem lehet.