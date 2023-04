Már nyomoz a rendőrség, rettegésben élnek egy budapesti társasház lakói

Évek óta rettegésben tartja egy férfi a dél-budai régiót három komondorával. A hatalmas kutyák gazdája egy XI. kerületi társasház második emeleti lakásában él, és rendszeresen póráz nélkül sétáltatja a méretes ebeket. A környékbeliek állítása szerint a kutyák többször támadtak már más állatra, és az is előfordult, hogy fellöktek valakit – számolt be az esetről a Metropol. Az ingatlan lakói arról számoltak be a portálnak, hogy a csaknem ötvenkilós kutyák felügyelet nélkül, szabadon mászkálnak a társasházban.

Azt is elmondták, hogy az ebek gazdája nem a kedvességéről ismert, sőt a férfi állítólag már mindenkivel összeveszett a házban.

„Nem kellemes szagot árasztanak maguk után, mikor elmennek a bolt előtt, a kutyákon is csomóban áll a szőr” – részletezte a ház alatti boltban dolgozó Tibor.

A lap megkereste a rendőrséget az ügyben, és azt a választ kapták, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást folytat.